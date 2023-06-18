Пресс-конференция Реброва накануне матча с Мальтой. Смотреть онлайн. LIVE

Сегодня, 18 июня, состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва накануне поединка квалификации Евро-2024 против национальной команды Мальты.

Мероприятие пройдет в словацкой Трнаве. Начало запланировано на 19:30 по Киеву (18:30 по местному времени).

Матч Украина – Мальта состоится в понедельник, 19 июня. Начало в 19:00 по Киеву.

Напомним, в предыдущем поединке команда Сергея Реброва одержала волевую победу над Северной Македонией (3:2).