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Чемпионат Европы
18 июня 2023, 12:19 | Обновлено 18 июня 2023, 12:22
385
0

Пресс-конференция Реброва накануне матча с Мальтой. Смотреть онлайн. LIVE

Наставник сборной Украины ответит на вопросы журналистов 18 июня в 19:30

18 июня 2023, 12:19 | Обновлено 18 июня 2023, 12:22
385
0
Пресс-конференция Реброва накануне матча с Мальтой. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ. Сергей Ребров

Сегодня, 18 июня, состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва накануне поединка квалификации Евро-2024 против национальной команды Мальты.

Мероприятие пройдет в словацкой Трнаве. Начало запланировано на 19:30 по Киеву (18:30 по местному времени).

Матч Украина – Мальта состоится в понедельник, 19 июня. Начало в 19:00 по Киеву.

Напомним, в предыдущем поединке команда Сергея Реброва одержала волевую победу над Северной Македонией (3:2).

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Сергей Ребров Евро-2024 чемпионат Европы по футболу сборная Украины по футболу Украина - Мальта
Источник Sport.ua
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