Чемпионат Европы18 июня 2023, 12:19 | Обновлено 18 июня 2023, 12:22
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Пресс-конференция Реброва накануне матча с Мальтой. Смотреть онлайн. LIVE
Наставник сборной Украины ответит на вопросы журналистов 18 июня в 19:30
18 июня 2023, 12:19 | Обновлено 18 июня 2023, 12:22
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Сегодня, 18 июня, состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва накануне поединка квалификации Евро-2024 против национальной команды Мальты.
Мероприятие пройдет в словацкой Трнаве. Начало запланировано на 19:30 по Киеву (18:30 по местному времени).
Матч Украина – Мальта состоится в понедельник, 19 июня. Начало в 19:00 по Киеву.
Напомним, в предыдущем поединке команда Сергея Реброва одержала волевую победу над Северной Македонией (3:2).
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