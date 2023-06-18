Эдгар Кардозу заявил, что покидает Шахтер. Не хочет возвращаться в Украину

Португальский специалист Эдгар Кардозу после трехлетнего пребывания на посту директора академии «Шахтера» покидает донецкий клуб.

Специалист достиг соглашения с руководством «горняков» о досрочном прекращении контракта, срок действия которого истекал 31 декабря нынешнего года, и мотивировал свое решение нежеланием возвращаться в Украину, где продолжается война с российскими оккупантами.

«С самого начала я сообщил клубу, что никогда не вернусь в Украину, пока идет война. Клуб, очевидно, понял, принял мое решение и хотел продолжить работу со мной на иных условиях. В мои обязанности входило сопровождение всех команд, которые были в Хорватии, и всякий раз, когда команда U-19 или основная команда уезжали на европейские соревнования или на сборы – летние или зимние, - я уезжал из Хорватии и сопровождал их. Однако две недели назад клуб решил, что все игроки и все команды вернутся в Украину, потому что чемпионаты стартуют в сентябре для всех возрастов, так что я, несмотря на наличие действующего контракта с «Шахтером» до 31 декабря, решил все-таки не возвращаться в Украину, потому что я чувствую, что это небезопасно».

«Я хочу снова быть рядом со своей семьей. Мой жизненный проект подразумевает, где бы я ни работал, чтобы со мной была моя семья, а это было бы невозможно в Украине. Это не моя воля, не воля клуба, но, к сожалению, нам приходится идти разными путями. Они возвращаются в Украину, а я ищу новый проект», - заявил Кардозу.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» принял решение расторгнуть сотрудничество с главным тренером первой команды Игорем Йовичевичем.