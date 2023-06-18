Владимир ЦЫТКИН: «Никто не ожидал такого взлета от Хуста»

Закарпатскую команду-дебютанта ПФЛ смело можно назвать нарушителем покоя. Убедительно проведя весеннюю часть сезона, «горожане» буквально в последний момент завоевали второе место, а затем в переходных матчах за путевку в Первую лигу взяли верх над ФСК «Мариуполь» (1:1, 1:0).

«Горжусь своими подопечными, потому что от них никто не ожидал такого взлета. И только добавили приятных забот президенту ФК Mихаилу Mадярчику, ведь убежден, что о повышении в классе в Хусте даже никто и не мечтал. Пользуясь случаем, отдам должное клубному руководству за заботу, команда была обеспечена всем необходимым как в тренировочном процессе, так и в быту. Кстати, Mадярчик предлагал мне возглавить «Хуст» еще три года назад, когда он выступал на любительском уровне. Я тогда по уважительным причинам отказался, но радуюсь, что наши пути пересеклись и я не подвел.

С 18 июня «Хуст» в отпуске. А вчера состоялось торжественное чествование команды, венцом которого стало вручение президентом ПФЛ Александром Каденко серебряных наград второлигового первенства.

Подготовку к новым испытаниям начнем уже 27 июня. Скелет «Хуста», а это преимущественно воспитанники закарпатского футбола, сохранится, также собираемся усилиться квартетом летних новичков, которых обязательно просмотрим в контрольных июльских матчах. Надеюсь, что заставим с собой считаться соперников и во втором по рейтингу футбольном дивизионе Украины», - сказал главный тренер «Хуста» Владимир Цыткин в комментарии Sport.ua.