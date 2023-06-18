Анатолий ТРУБИН: «В перерыве Ребров сказал, что все в наших руках»

21-летний голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал волевую победу над национальной командой Северной Македонии (3:2) в матче квалификации Евро-2024, а также поделился мнением о заслуге главного тренера в этом успехе.

«Конечно, очень интересно. Не могу что-нибудь другое сказать. Мне очень нравится уверенность и спокойствие Сергея Реброва. Даже когда был такой хаос. При счете 0:2, когда все плохо, он сказал все, что нужно сказать. Он указал нам на ошибки , и сказал, что все в наших руках и есть еще второй тайм.

Это, я думаю, это был один из ключевых моментов. Когда ты видишь, что тренер спокоен и уверен в нашей победе, это передается игрокам, которые вышли затем заряжены побеждать.

Очень интересны его идеи. Очень рад, что у меня есть возможность поработать с Сергеем Станиславовичем и его тренерским штабом», - сказал Трубин.