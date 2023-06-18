Иван ПЕРИШИЧ: «Отрабатываем пенальти, это может пригодиться»

Один из лидеров сборной Хорватии Иван Перишич поделился ожиданиями от финала Лиги наций против национальной команды Испании.

«Нам предстоит тяжелый поединок, у испанцев очень сильная средняя линия, да и все игроки у них топового уровня. Но мы будем полностью готовы к финалу.

Подготовимся к матчу наилучшим образом. Хотим провести еще один отличный поединок. Мы уже отрабатываем пенальти, это может пригодиться», - сказал Перишич.

Напомним, что финал Лиги наций Хорватия – Испания состоится сегодня, 18 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.