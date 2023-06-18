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  4. Иван ПЕРИШИЧ: «Отрабатываем пенальти, это может пригодиться»
Лига наций
18 июня 2023, 10:36 |
106
0

Иван ПЕРИШИЧ: «Отрабатываем пенальти, это может пригодиться»

Вингер сборной Хорватии – о предстоящем финале Лиги наций с Испанией

18 июня 2023, 10:36 |
106
0
Иван ПЕРИШИЧ: «Отрабатываем пенальти, это может пригодиться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Перишич

Один из лидеров сборной Хорватии Иван Перишич поделился ожиданиями от финала Лиги наций против национальной команды Испании.

«Нам предстоит тяжелый поединок, у испанцев очень сильная средняя линия, да и все игроки у них топового уровня. Но мы будем полностью готовы к финалу.

Подготовимся к матчу наилучшим образом. Хотим провести еще один отличный поединок. Мы уже отрабатываем пенальти, это может пригодиться», - сказал Перишич.

Напомним, что финал Лиги наций Хорватия – Испания состоится сегодня, 18 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

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Иван Перишич сборная Испании по футболу сборная Хорватии по футболу Лига наций Хорватия - Испания
Источник УЕФА
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