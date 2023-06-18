ЛИВАКОВИЧ: «У нас уже есть бронза и серебро, теперь мы хотим взять золото»

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович поделился ожиданиями от финала Лиги наций против национальной команды Испании.

«Мы приехали на этот турнир с полной уверенностью в своих силах. У нас уже есть бронза и серебро, но теперь мы хотим завоевать золото.

Поединок против Испании будет тяжелым. Это очень сильный соперник. Каждый игрок нашей сборной хочет выиграть золото для Хорватии. Сделаем все возможное для этого», - сказал Ливакович.

Напомним, что финал Лиги наций Хорватия – Испания состоится сегодня, 18 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.