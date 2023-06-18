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Украина. Первая лига
18 июня 2023, 10:18 |
1952
0

Карпаты планируют подписать 11 новичков

Во львовском клубе намечается кадровая революция

18 июня 2023, 10:18 |
1952
0
Карпаты планируют подписать 11 новичков
ФК Карпаты Львов

Как стало известно Sport.ua, 19 июня львовский перволиговый клуб «Карпаты» подпишет контракты сразу с 11 новичками.

Среди них целая группа исполнителей, которая в прошлом сезоне защищала цвета харьковского «Металлиста», потерявшего «прописку» в УПЛ. За некоторых «Карпатам» придется заплатить компенсацию, другие перейдут в статусе свободных агентов.

Как сообщили наши источники, сейчас селекционная служба «Карпат» сосредоточилась на поиске забивных нападающих. Ранее действовавшие на острие атаки Ростислав Тарануха и Алексей Хобленко не оправдали надежд, поэтому с ними уже распрощались.

В поле зрения скаутов «зелено-белых» находятся не только потенциальные новички-форварды из отечественных команд, но и из соседних стран и даже из Южной Америки.

Ранее сообщалось, что в «Карпаты» может перейти бывший голкипер «Черноморца».

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Карпаты Львов трансферы Металлист Харьков
Источник Sport.ua
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