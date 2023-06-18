Карпаты планируют подписать 11 новичков

Как стало известно Sport.ua, 19 июня львовский перволиговый клуб «Карпаты» подпишет контракты сразу с 11 новичками.

Среди них целая группа исполнителей, которая в прошлом сезоне защищала цвета харьковского «Металлиста», потерявшего «прописку» в УПЛ. За некоторых «Карпатам» придется заплатить компенсацию, другие перейдут в статусе свободных агентов.

Как сообщили наши источники, сейчас селекционная служба «Карпат» сосредоточилась на поиске забивных нападающих. Ранее действовавшие на острие атаки Ростислав Тарануха и Алексей Хобленко не оправдали надежд, поэтому с ними уже распрощались.

В поле зрения скаутов «зелено-белых» находятся не только потенциальные новички-форварды из отечественных команд, но и из соседних стран и даже из Южной Америки.

Ранее сообщалось, что в «Карпаты» может перейти бывший голкипер «Черноморца».