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Украина. Премьер лига
13 июня 2023, 16:09 | Обновлено 13 июня 2023, 16:17
753
1

Бывший голкипер Черноморца может перейти в Карпаты

Андрей Кожухарь имеет возможность продолжить карьеру во Львове

13 июня 2023, 16:09 | Обновлено 13 июня 2023, 16:17
753
1
Бывший голкипер Черноморца может перейти в Карпаты
ФК Черноморец. Андрей Кожухарь

23-летний голкипер Андрей Кожухарь может стать новым игроком «Карпат».

Вратарь дебютировал в чемпионате Украины в ноябре 2018 года за «Черноморец». После одного сезона в одесской, команде Кожухарь перебрался в латышскую «Валмиеру», сыграв всего три матча за сезон. С сезона 2021 и по нынешний, голкипер выступал за словацкую команду Земплин Михаловце.

Львовские «Карпаты» продолжают искать новых игроков, после ухода братьев Когутов и Алексея Хобленко с Сергеем Горбуновым. Также, львовяне объявили о назначении нового главного тренера, которым стал опытный украинский специалист Мирон Маркевич.

По итогам сезона «Карпаты» заняли пятое место в чемпионской группе Первой лиги-2022/23.

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Андрей Кожухарь Черноморец Одесса Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ
Источник Sportarena
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Комментарии 1
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Gargantua
это же он выдал феерический матч когда пропустил 6 и почти все по его вине?
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