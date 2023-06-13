Бывший голкипер Черноморца может перейти в Карпаты

23-летний голкипер Андрей Кожухарь может стать новым игроком «Карпат».

Вратарь дебютировал в чемпионате Украины в ноябре 2018 года за «Черноморец». После одного сезона в одесской, команде Кожухарь перебрался в латышскую «Валмиеру», сыграв всего три матча за сезон. С сезона 2021 и по нынешний, голкипер выступал за словацкую команду Земплин Михаловце.

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Львовские «Карпаты» продолжают искать новых игроков, после ухода братьев Когутов и Алексея Хобленко с Сергеем Горбуновым. Также, львовяне объявили о назначении нового главного тренера, которым стал опытный украинский специалист Мирон Маркевич.

По итогам сезона «Карпаты» заняли пятое место в чемпионской группе Первой лиги-2022/23.