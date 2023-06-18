МИХАЙЛИЧЕНКО: «Арест Павелка – это большая трагедия для воюющей Украины»

Бывший футболист киевского «Динамо», шотландского «Рейнджерс» и сборной Украины, а ныне вице-президент УАФ Алексей Михайличенко прокомментировал решение суда, согласно которому президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко отправили в СИЗО на 60 суток.

«Об аресте мы узнали буквально сразу. Сказать, что здесь все в шоке, не сказать – ничего. Накануне игры.

Я хочу напомнить, что все обстоятельства этого дела были расследованы НАБУ. Антикоррупционеры не нашли вины. А надуманные основания отправить человека в СИЗО теперь нашли именно те, кто, очевидно, и не гнушается коррупцией. Начавшаяся в конце года травля УАФ достигла пика.

Это действительно большая трагедия для воюющей Украины. Для футбола. Для нашего международного имиджа. Когда действующий представитель УЕФА без доказательства физически отстраняется от возможности выполнять свои прямые футбольные задачи. Думаю, мы получим еще реакцию цивилизованного мира.

Очень досадно, что побеждает не закон и совесть, а давление, деньги, шантаж, пророссийские политики, разрушая нашу страну изнутри», - сказал Михайличенко.