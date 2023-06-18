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  4. МИХАЙЛИЧЕНКО: «Арест Павелка – это большая трагедия для воюющей Украины»
Украина. Премьер лига
18 июня 2023, 09:40 |
859
14

МИХАЙЛИЧЕНКО: «Арест Павелка – это большая трагедия для воюющей Украины»

Вице-президент УАФ – об аресте президента организации

18 июня 2023, 09:40 |
859
14
МИХАЙЛИЧЕНКО: «Арест Павелка – это большая трагедия для воюющей Украины»
УАФ. Алексей Михайличенко и Андрей Павелко

Бывший футболист киевского «Динамо», шотландского «Рейнджерс» и сборной Украины, а ныне вице-президент УАФ Алексей Михайличенко прокомментировал решение суда, согласно которому президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко отправили в СИЗО на 60 суток.

«Об аресте мы узнали буквально сразу. Сказать, что здесь все в шоке, не сказать – ничего. Накануне игры.

Я хочу напомнить, что все обстоятельства этого дела были расследованы НАБУ. Антикоррупционеры не нашли вины. А надуманные основания отправить человека в СИЗО теперь нашли именно те, кто, очевидно, и не гнушается коррупцией. Начавшаяся в конце года травля УАФ достигла пика.

Это действительно большая трагедия для воюющей Украины. Для футбола. Для нашего международного имиджа. Когда действующий представитель УЕФА без доказательства физически отстраняется от возможности выполнять свои прямые футбольные задачи. Думаю, мы получим еще реакцию цивилизованного мира.

Очень досадно, что побеждает не закон и совесть, а давление, деньги, шантаж, пророссийские политики, разрушая нашу страну изнутри», - сказал Михайличенко.

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Алексей Михайличенко коррупция Андрей Павелко арест суд
Источник dsnews.ua
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Комментарии 14
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Петро Довганич
Чому спорт.уа дає коменти тільки тих,хто коло корита павелки?
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+8
OdessaMaMa
Трагедия в чём уважаемый Михайличенко? В том что Павелко коррупционер и давал вам возможность возможность на пару с блохиным и остальной сворой якобы заслуженных футболистах пилить бабло УАФ? Сидя и так на нихуевых зарплатах в УАФ нихуя не делая?? Что вы заслуженные футболисты сделали для украинского футбола сидя в этих креслах?? Разогнать нужно этот гадюшник, и посадить всех вместе с Павелко. Ублюдки вы коррупированые. Прошлые функционеры типа суркиса такие же сволочи, вы ничем не отличаетесь. Только пиздеть на камеру можете сидя в теплом кресле....... Ещё гады войной прикрываетесь....
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+5
vh
УАФ - це велика трагедія для воюючої України
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+4
Lex Aries
Ще один прикормиш вирішив висловитись)
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+3
aleks8-48
Не думаю,чтоб без доказательств какой либо суд посадил чиновника уровня Павелко. Позор прикормленным легендам вмешивать в это дело войну.
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+2
Віталій Ткачук
Та не звертайте увагу. Ці чуваки з одного корита харчувалися, тихо тоді сиділи, а зараз облом, ось і повилазили.
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+2
Vik Tor
фсьо, тепер комплект - "дінамовскійє сєрдца" відпрацювали (чи ще ні) подачки від павєльки за сидіння в уаф на величезній "зарплаті". грали добре, але потім працювати не навчилися - ні тренером, ні бізнесом. хто з біляшем в уаф, а хто - й без, на "голих подачках" близкь мільйона. як себе обізвав один біляш "геніальний футболіст"
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+2
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serhiy
Ще одне вилізло .Сидять,ніхрена не роблять, тільки величезні зарплати получають. Віце-президент УАФ.В УАФ мають працювати профісіонали своєї справи,а не есесерівські легенди ! Гнати вас всіх з УАФ вашими обісцяними трусами! 
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+2
aleks8-48
Месси сказал:"Хочу,чтоб меня помнили,как достойного человека,а уже потом,как футболиста". Не мешало бы,чтоб и легенды местного розлива были прежде всего достойными людьми,а не борющимися за корыто.
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0
Alexx
Еще вчера посчитали что не выступил Михайличенко .У всех этих динамовцев с горящими глазами тяжелая ситуация .Они поставили явно не на ту лошадку хотя неплохо заоаботали у павелко .твм была зарплата плюс процент от коррупционных.сделок в виде премий .Но теперь двери Динамо или сборной или новоно состава Уаф для них закрыты наглухо 
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0
Виктор Ершов
Корито починають забирати, свині починають хрюкати.
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0
inpark
Знову коменти від народу, що надивився єдиного марафону та наслухався Г+Г. Чому наші маси так легко ведуться на брехню, а не на факти? Невже так складно відрізняти біле від чорного? Посадили генерала Марченко, який потім успішно тримав оборону Миколаєва, посадили одного з кращих розвідників Чернявського (який вскривав зраду представників влади), намагання знести Кличка, бо той не хоче перефарбовуватися в 'зеленого'.. та безліч інших фактів.
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-2
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