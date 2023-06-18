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  4. Бельгия – Австрия – 1:1. Мангаля забил пяткой в свои ворота. Видео голов
Евро
Бельгия
17.06.2023 21:45 – FT 1 : 1
Австрия
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Чемпионат Европы
18 июня 2023, 05:16 |
27
0

Бельгия – Австрия – 1:1. Мангаля забил пяткой в свои ворота. Видео голов

Смотрите видеообзор квалификационного матча к Евро-2024 в группе F

18 июня 2023, 05:16 |
27
0
Бельгия – Австрия – 1:1. Мангаля забил пяткой в свои ворота. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Орель Мангаля

В субботу, 17 июня, состоялся матч 3-го тура квалификации к Евро-2024 в группе F между сборными Бельгии и Австрии. Игра завершилась со счетом 1:1.

Евро-2024. Квалификация

Группа F. 3-й тур, 17 июня

Бельгия – Австрия – 1:1

Голы: Лукаку, 61 – Мангаля, 22 (автогол)

Видеообзор матча:

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
21’
ГОЛ ! Автогол забил Орель Мангаля (Бельгия).
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Источник Sport.ua
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