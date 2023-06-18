Чемпионат Европы18 июня 2023, 05:16 |
27
0
Бельгия – Австрия – 1:1. Мангаля забил пяткой в свои ворота. Видео голов
Смотрите видеообзор квалификационного матча к Евро-2024 в группе F
18 июня 2023, 05:16 |
27
0
В субботу, 17 июня, состоялся матч 3-го тура квалификации к Евро-2024 в группе F между сборными Бельгии и Австрии. Игра завершилась со счетом 1:1.
Евро-2024. Квалификация
Группа F. 3-й тур, 17 июня
Бельгия – Австрия – 1:1
Голы: Лукаку, 61 – Мангаля, 22 (автогол)
Видеообзор матча:
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
21’
ГОЛ ! Автогол забил Орель Мангаля (Бельгия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 июня 2023, 00:59 0
Алавес вырвал победу у Леванте в компенсированное время второго овертайма
Теннис | 17 июня 2023, 21:21 1
Петру-Александру Лункану отстранен от тенниса до 2028 года
Футбол | 17.06.2023, 08:15
Футбол | 17.06.2023, 13:48
Футбол | 17.06.2023, 20:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.06.2023, 23:07
16.06.2023, 13:43
16.06.2023, 12:45 2
17.06.2023, 09:21 68
16.06.2023, 06:55 1
16.06.2023, 10:37 9
16.06.2023, 08:56
16.06.2023, 13:58 54