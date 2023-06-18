В субботу, 17 июня, состоялся матч 3-го тура квалификации к Евро-2024 в группе F между сборными Бельгии и Австрии. Игра завершилась со счетом 1:1.

Евро-2024. Квалификация

Группа F. 3-й тур, 17 июня

Бельгия – Австрия – 1:1

Голы: Лукаку, 61 – Мангаля, 22 (автогол)