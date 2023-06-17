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Евро
Фарерские острова
17.06.2023 21:45 – FT 0 : 3
Чехия
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Чемпионат Европы
17 июня 2023, 23:41 | Обновлено 18 июня 2023, 00:00
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Автогол и мяч Лукаку. Бельгия и Австрия сыграли вничью в отборе к Евро-2024

Албания обыграла Молдову, Чехия разгромила Фарерские острова

17 июня 2023, 23:41 | Обновлено 18 июня 2023, 00:00
196
0
Автогол и мяч Лукаку. Бельгия и Австрия сыграли вничью в отборе к Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня состоялись очередные матчи квалификации Евро-2024.

В поединке 3-го тура группы F сыграли сборные Бельгии и Австрии. Игра завершилась со счетом 1:1. Счет в матче был открыт на 22-й минуте благодаря автоголу бельгийского защитника Ореля Мангаля. На 61-й Ромелу Лукаку отличился за бельгийцев.

Сейчас в группе F на первом месте идет команда Австрии с 7 очками после 3 туров. На 2-й позиции расположилась Бельгия (4), а на 3-й – Швеция (3). 4-е и 5-е место делят Эстония и Азербайджан (по 1 очку).

В третьем туре группы Е Албания уверенно на своем поле обыграла Молдову 2:0, а Чехия разгромила Фарерские острова на выезде 3:0.

Чехи уверенно лидируют в группе, имея 7 пунктов. 2-е и 3-е место делят Польша и Албания (по 3 очка), на 4-м расположилась Молдова (2), а Фарерские острова – на 5-м (1).

Евро-2024. Квалификация

Группа F. 3-й тур, 17 июня

Бельгия – Австрия – 1:1

Голы: Лукаку, 61 – Мангаля, 22 (автогол)

Группа Е. 3-й тур, 17 июня

Албания – Молдова – 2:0

Голы: Асани, 52, Байрами, 76

Фарерские острова – Чехия – 0:3

Голы: Крейчи, 15, Черный, 44, 75

Турнирная таблица группы F:

Турнирная таблица группы E:

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Источник Sport.ua
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