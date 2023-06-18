Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 35) опубликовала общее селфи с Лесей Цуренко (WTA 45) и Элиной Свитолиной (WTA 73) в своем Instagram.

Отметки геолокации на фотографии нет, однако стоит предположить, что фото сделано в Бирмингеме (Великобритания), поскольку каждая из украинок заявлена на травяной турнир в этом городе.

К слову, Леся Цуренко начала выступления на соревнованиях в Великобритании с квалификации, где в первом раунде проиграла Даяне Ястремской. Марта Костюк и Элина Свитолина стартуют с 1/16 финала.

Марта встретится с Анастасией Потаповой, а Элина – с Линдой Фругвиртовой.

ФОТО. Три красотки. Цуренко, Костюк и Свитолина прогулялись по Бирмингему