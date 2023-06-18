Уганда – Алжир. Прогноз и анонс на матч отбора на Кубок африканских наций

18 июня на «Япома Стэдиум» (Дуала) пройдет матч 5-го тура отбора на Кубок Африканских Наций, в котором Уганда встретится с Алжиром. Старт поединка запланирован на 18:00 по киевскому времени.

Уганда

Команда не особенно высоко котируется в африканском футболе. Она ни разу не проходила квалификацию на чемпионаты мира. Впрочем, на Черном континенте отбор крайне жесткий, и даже сильные пробиваются не особенно часто. Важнее то, что после пика в виде серебра на Кубке Африканских Наций-1978 последовал серьезный спад. Журавлей несколько раз дисквалифицировали, да и сами они проваливали отборы. Новый подъем пришелся на прошлое десятилетие, когда получилось сыграть на КАН-2017, а через 2 года даже смогли выйти в плей-офф. Но потом снова провалили отбор... Да и сейчас близки к этому: обменялись победами с Танзанией и сыграли вничью с Нигером. 4 очка означают, что нужно в последних турах нужно обязательно брать максимум. Есть ли шансы у сборной, главной звездой которой может считаться Фаруку Мийя из Фатих Карагюмрюк?

Алжир

Сборная в 2019-м году выиграла Кубок Африканских Наций - это случилось во 2-й раз за всю историю. Это было неким пиком фенеков, которые до этого дважды, в 2010-м и 2014-м, смогли сыграть на чемпионатах мира, и даже в Бразилии выходили из группы. После пика пошел спад, хотя и сейчас в обойме остаются звезды высокого уровня - Манди, Бенсебаини, Ауэр, Слимани, Бенрахма и, конечно же, Марез, что как раз взял требл с Манчестер Сити. Более того, вне заявки остались Уна, Бенассер, Делор, Геззаль и другие - выбор у нынешнего тренера, Джемаля Бельмади, приятно широкий. Хочется снова проявить себя, хотя бы на уровне КАН. В прошлом турнире был провал, 1 ничья в 3 матчах и вылет после группового этапа. Сейчас уже можно готовиться к финальному турниру: алжирцы выиграли все 4 предыдущих поединка..

Статистика личных встреч

Всего было 3 матча. Уганда выиграла однажды, в 2011-м году. Но в 1968-м и, главное, в этом цикле, уверенно выигрывали алжирцы.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что гостям хватит класса и без особой мотивации. Ставим на победу Алжира (коэффициент - 1,99).