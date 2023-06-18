Конго – Мали. Прогноз и анонс на матч отбора на Кубок африканских наций

18 июня на «Стад Альфонс Массемба-Дебат» (Браззавиль) пройдет матч 5-го тура отбора на Кубок Африканских Наций, в котором Конго встретится с Мали. Старт поединка запланирован на 18:00 по киевскому времени.

Конго

Сборная представляла из себя серьезную силу в начале 70-х годов прошлого века. Сначала и вовсе получилось выиграть Кубок Африканских Наций, в 1972-м, а через 2 года забрались на 4-е место. Но после этого красные дьяволы только изредка удавалось вообще пройти на турнир. Да, при этом получалось выстреливать, как в 2015-м, когда конголезцы смогли дойти до четвертьфинала. Но и до этого с самого начала века, и после, вот уже 3 цикла кряду, пройти квалификацию не получалось. Сейчас есть хорошие шансы переломить ситуацию, хотя проявляют себя игроки нестабильно. Они выиграли у прямого конкурента, Гамбии, но ухитрились проиграть Южному Судану, аутсайдеру, и были разгромлены Мали. По сути, все решится в следующем туре, когда снова сыграют с Гамбией, но, конечно, нужно и дома с фаворитом побороться за успех.

Мали

Команда была на пике с десяток лет назад. То поколение смогло взять бронзу дважды кряду, на КАН-2012 и 2013. Хотя даже те звезды так и не добыли возможность отправиться на чемпионат мира. Сейчас орлы - это крепкий середняк континентального футбола, который и в Египте в 2019-м, и в Камеруне прошлой зимой забирался в 1/8 континентального турнира, на чем и останавливался. Сейчас малийцы пока что не гарантировали для себя место в следующем розыгрыше Кубка. Но подошли к этому максимально близко. В 4-х предыдущих поединках Айдара и компания выиграли трижды. Правда, как раз после 3-х побед были 0:1 в Гамбии. Сборная решила, что уже обеспечила себя пропуском? Желательно взять еще 1 победу, или хотя бы ничью.

Статистика личных встреч

Конго побеждал только однажды, в 2008-м году. В остальных 4-х матчах лучше был Мали - трижды в основное время, в том числе 4:0 в этом отборе, и по пенальти в четвертьфинале чемпионата-2021.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что это поединок на 3 исхода, и у гостей минимальное преимущество в котировках. Впрочем, у Конго главным будет последний тур, так что можно ставить на более сильный Мали при форе 0 (коэффициент - 1,77).