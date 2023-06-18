Леванте – Алавес – 0:1 (д.в). Пенальти на 120+9 – судьба путевки. Видео

По итогам переходных матчей определен последний участник Ла Лиги 2023/24.

В финале плей-офф Сегунды встречались «Леванте» и «Алавес». Первый матч неделей ранее завершился вничью (0:0).

Во второй игре команды не могли забить до 120+9 минуты. «Алавес» вырвал победу у «Леванте» в компенсированное время второго овертайма (1:0 д.в.).

Сегунда. Плей-офф за выход в Ла Лигу

Финал, ответный матч, 17 июня

Леванте – Алавес – 0:1 (д.в.)

Гол: Асьер Вильялибре, 120+9 (пен)

Первый матч – 0:0