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Испания
18 июня 2023, 00:59 | Обновлено 18 июня 2023, 01:47
559
0

Гол на 120+9 минуте. Определен последний участник Ла Лиги 2023/24

Алавес вырвал победу у Леванте в компенсированное время второго овертайма

18 июня 2023, 00:59 | Обновлено 18 июня 2023, 01:47
559
0
Гол на 120+9 минуте. Определен последний участник Ла Лиги 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам переходных матчей определен последний участник Ла Лиги 2023/24.

В финале плей-офф Сегунды встречались «Леванте» и «Алавес». Первый матч неделей ранее завершился вничью (0:0).

Во второй игре команды не могли забить до 120+9 минуты. «Алавес» вырвал победу у «Леванте» в компенсированное время второго овертайма (1:0 д.в.).

Гол на счету Асьера Вильялибре с пенальти, который был назначен с помощью VAR за игру рукой.

По итогам плей-офф Сегунды «Алавес» поднялся в элитный дивизион чемпионата Испании.

Сегунда. Плей-офф за выход в Ла Лигу

Финал, ответный матч, 17 июня

Леванте – Алавес – 0:1 (д.в.)

Гол: Асьер Вильялибре, 120+9 (пен)

Первый матч – 0:0

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Источник Sport.ua
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