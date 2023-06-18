Гол на 120+9 минуте. Определен последний участник Ла Лиги 2023/24
Алавес вырвал победу у Леванте в компенсированное время второго овертайма
По итогам переходных матчей определен последний участник Ла Лиги 2023/24.
В финале плей-офф Сегунды встречались «Леванте» и «Алавес». Первый матч неделей ранее завершился вничью (0:0).
Во второй игре команды не могли забить до 120+9 минуты. «Алавес» вырвал победу у «Леванте» в компенсированное время второго овертайма (1:0 д.в.).
Гол на счету Асьера Вильялибре с пенальти, который был назначен с помощью VAR за игру рукой.
По итогам плей-офф Сегунды «Алавес» поднялся в элитный дивизион чемпионата Испании.
Сегунда. Плей-офф за выход в Ла Лигу
Финал, ответный матч, 17 июня
Леванте – Алавес – 0:1 (д.в.)
Гол: Асьер Вильялибре, 120+9 (пен)
Первый матч – 0:0
💙🤍 ¡¡¡SOMOS DE PRIMERA!!! 💙🤍 pic.twitter.com/tyMucCaUmq— Deportivo Alavés (@Alaves) June 17, 2023
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