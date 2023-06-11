Алавес и Леванте разошлись миром в первом матче плей-офф за выход в Ла Лигу
Все решиться во второй встрече, которая состоится 17 июня
Состоялся первый матч финального противостояния за путевку в Ла Лигу, в котором изначально принимали участие команды, занявшие в Сегунде места с 3-го по 6-е.
11 июня «Алавес» в домашней встрече разошелся миром с «Леванте». Ответная встреча состоится 17 июня.
Отметим, что в полуфиналах «Алавес» выбил «Эйбар», а «Леванте» – «Альбасете».
Плей-офф за путевку в Ла Лигу. Первый матч
«Алавес» – «Леванте» – 0:0
🔚 ¡¡¡FINAL DEL PARTIDO EN MENDI!!! TODO SE DECIDIRÁ EN EL CIUTAT DE VALENCIA#AlavésLevante #AltaLaFrente 🔵⚪️ pic.twitter.com/mxe1LHvFhk— Deportivo Alavés (@Alaves) June 11, 2023
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