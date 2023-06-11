Алавес и Леванте разошлись миром в первом матче плей-офф за выход в Ла Лигу

Состоялся первый матч финального противостояния за путевку в Ла Лигу, в котором изначально принимали участие команды, занявшие в Сегунде места с 3-го по 6-е.

11 июня «Алавес» в домашней встрече разошелся миром с «Леванте». Ответная встреча состоится 17 июня.

Отметим, что в полуфиналах «Алавес» выбил «Эйбар», а «Леванте» – «Альбасете».

Плей-офф за путевку в Ла Лигу. Первый матч

«Алавес» – «Леванте» – 0:0