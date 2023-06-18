Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Бразилия выиграла у Гвинеи. Жоэлинтон забил гол в дебютном матче
Товарищеские матчи
Бразилия
17.06.2023 22:30 – FT 4 : 1
Гвинея
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Другие новости
18 июня 2023, 01:53 | Обновлено 18 июня 2023, 02:11
106
0

ВИДЕО. Бразилия выиграла у Гвинеи. Жоэлинтон забил гол в дебютном матче

Сборная Чили разгромила Доминиканскую Республику

18 июня 2023, 01:53 | Обновлено 18 июня 2023, 02:11
106
0
ВИДЕО. Бразилия выиграла у Гвинеи. Жоэлинтон забил гол в дебютном матче
Twitter

18 июня состоялся товарищеский матч между сборными Бразилии и Гвинеи. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу бразильцев.

Счет в матче на 27-й минуте открыл Жоэлинтон. Для форварда «Ньюкасла» это был дебют за национальную команду Бразилии. К концу первого тайма за бразильцев также отличился Родриго (30-я минута), а на 36-й Серу Гирасси забил мяч для Гвинеи.

Во второй 45-минутке для «селесао» забили Эдер Милитао на 47-й и Винисиус Жуниор на 87-й.

В ночь на 17 июня также прошел спарринг между командами Чили и Доминиканской Республики. Чилийцы отгрузили соперникам 5 мячей.

Товарищеские матчи

Бразилия – Гвинея – 4:1

Голы: Жоэлинтон, 27, Родриго, 30, Милитао, 47, Винисиус Жуниор, 87 – Гирасси, 36

Чили – Доминиканская Республика – 5:0

Голы: Бреретон, 11, 17, 25, Бартициотто, 45 (пен.), 68

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Бразилия.
47’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Бразилия.
36’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Гвинея.
30’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Бразилия.
27’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Бразилия.
По теме:
Гол на 120+9 минуте. Определен последний участник Ла Лиги 2023/24
Португалия – Босния и Герцеговина – 3:0. Дубль+ассист от Бруну. Видео голов
Кривбас сыграет на первых летних сборах лишь один спарринг, назван соперник
Жоэлинтон сборная Бразилии по футболу сборная Гвинеи по футболу сборная Чили по футболу видео голов и обзор товарищеские матчи Родриго Гоес Эдер Милитао Винисиус Жуниор сборная Доминиканской Республики по футболу Серу Гирасси
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «В перерыве Ребров нам мало хорошего сказал»
Футбол | 17 июня 2023, 15:49 1
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «В перерыве Ребров нам мало хорошего сказал»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «В перерыве Ребров нам мало хорошего сказал»

Капитан сборной оценил тяжелый матч отбора Евро-2024

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: Зеленский должен обратить внимание на ситуацию Павелко
Футбол | 17 июня 2023, 18:20 49
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: Зеленский должен обратить внимание на ситуацию Павелко
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: Зеленский должен обратить внимание на ситуацию Павелко

Президент УАФ оказался в СИЗО

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм выкупил шведского вингера у Ювентуса за 30 млн евро
Футбол | 17.06.2023, 23:23
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм выкупил шведского вингера у Ювентуса за 30 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм выкупил шведского вингера у Ювентуса за 30 млн евро
Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча
Футбол | 17.06.2023, 00:23
Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча
Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча
Стало известно, кем служит Ващук в Национальной гвардии Украины
Война | 17.06.2023, 16:34
Стало известно, кем служит Ващук в Национальной гвардии Украины
Стало известно, кем служит Ващук в Национальной гвардии Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Калинина, Костюк и Свитолина узнали первых соперниц на турнире в Бирмингеме
Калинина, Костюк и Свитолина узнали первых соперниц на турнире в Бирмингеме
17.06.2023, 20:01 2
Теннис
Шевченко дал оценку победе сборной Украины над командой Северной Македонии
Шевченко дал оценку победе сборной Украины над командой Северной Македонии
17.06.2023, 08:15 6
Футбол
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
16.06.2023, 10:37 9
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2024. Украина делит 2–4 места, итоги игрового дня
Турнирные таблицы Евро-2024. Украина делит 2–4 места, итоги игрового дня
16.06.2023, 23:59 11
Футбол
Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
16.06.2023, 10:10 84
Футбол
WBO: Тео Лопес отказался от пояса в первом полусреднем весе
WBO: Тео Лопес отказался от пояса в первом полусреднем весе
16.06.2023, 08:56
Бокс
ВИДЕО. Мяч после удара застрял между струн ракетки норвежской теннисистки
ВИДЕО. Мяч после удара застрял между струн ракетки норвежской теннисистки
16.06.2023, 16:54 2
Теннис
Ястремская разгромила Цуренко в отборе к травяному турниру в Бирмингеме
Ястремская разгромила Цуренко в отборе к травяному турниру в Бирмингеме
17.06.2023, 15:15 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем