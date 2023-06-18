ВИДЕО. Бразилия выиграла у Гвинеи. Жоэлинтон забил гол в дебютном матче
Сборная Чили разгромила Доминиканскую Республику
18 июня состоялся товарищеский матч между сборными Бразилии и Гвинеи. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу бразильцев.
Счет в матче на 27-й минуте открыл Жоэлинтон. Для форварда «Ньюкасла» это был дебют за национальную команду Бразилии. К концу первого тайма за бразильцев также отличился Родриго (30-я минута), а на 36-й Серу Гирасси забил мяч для Гвинеи.
Во второй 45-минутке для «селесао» забили Эдер Милитао на 47-й и Винисиус Жуниор на 87-й.
В ночь на 17 июня также прошел спарринг между командами Чили и Доминиканской Республики. Чилийцы отгрузили соперникам 5 мячей.
Товарищеские матчи
Бразилия – Гвинея – 4:1
Голы: Жоэлинтон, 27, Родриго, 30, Милитао, 47, Винисиус Жуниор, 87 – Гирасси, 36
Чили – Доминиканская Республика – 5:0
Голы: Бреретон, 11, 17, 25, Бартициотто, 45 (пен.), 68
События матча
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