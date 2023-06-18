Португалия – Босния и Герцеговина – 3:0. Дубль+ассист от Бруну. Видео голов
Смотрите видеообзор квалификационного матча к Евро-2024 в группе J
В субботу, 18 июня, состоялся матч 3-го тура квалификации Евро-2024 в группе J между сборными Португалии и Боснии и Герцеговины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу португальской команды.
28-летний полузащитник Бруну Фернандеш отметился дублем и ассистом в этом поединке.
Евро-2024. Квалификация
Группа J. 3-й тур, 17 июня
Португалия – Босния и Герцеговина – 3:0
Голы: Бернарду Силва, 44, Бруну Фернандеш, 77, 90+3
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Бернарду Силва, 44 мин.
ГОЛ! 2:0 Бруну Фернандеш, 77 мин.
ГОЛ! 3:0 Бруну Фернандеш, 90+3 мин.
События матча
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