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Евро
Португалия
17.06.2023 21:45 – FT 3 : 0
Босния и Герцеговина
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Чемпионат Европы
18 июня 2023, 00:42 |
50
0

Португалия – Босния и Герцеговина – 3:0. Дубль+ассист от Бруну. Видео голов

Смотрите видеообзор квалификационного матча к Евро-2024 в группе J

18 июня 2023, 00:42 |
50
0
Португалия – Босния и Герцеговина – 3:0. Дубль+ассист от Бруну. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

В субботу, 18 июня, состоялся матч 3-го тура квалификации Евро-2024 в группе J между сборными Португалии и Боснии и Герцеговины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу португальской команды.

28-летний полузащитник Бруну Фернандеш отметился дублем и ассистом в этом поединке.

Евро-2024. Квалификация

Группа J. 3-й тур, 17 июня

Португалия – Босния и Герцеговина – 3:0

Голы: Бернарду Силва, 44, Бруну Фернандеш, 77, 90+3

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Бернарду Силва, 44 мин.

ГОЛ! 2:0 Бруну Фернандеш, 77 мин.

ГОЛ! 3:0 Бруну Фернандеш, 90+3 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Португалия).
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Источник Sport.ua
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