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Евро
Кипр
17.06.2023 21:45 – FT 1 : 2
Грузия
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17 июня 2023, 23:55 | Обновлено 18 июня 2023, 00:56
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Роналду не забил. Португалия с дублем Бруну Фернандеша разгромила Боснию

Словакия обыграла Исландию, Грузия вырвала победу у Кипра

17 июня 2023, 23:55 | Обновлено 18 июня 2023, 00:56
256
0
Роналду не забил. Португалия с дублем Бруну Фернандеша разгромила Боснию
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня состоялись очередные матчи квалификации Евро-2024.

Сборная Португалии во главе со звездным форвардом Криштиану Роналду в матче 3-го тура группы J разгромила Боснию и Герцеговину. КриРо не смог забить. Дублем отличился Бруну Фернандеш и еще один мяч на свой счет записал Бернарду Силва.

В параллельном матчей этой же группы Словакия в гостях обыграла Исландию 2:1.

Сейчас португальцы уверенно лидируют в группе J, имея в своем активе 9 очков после 3 туров с разницей забитых и пропущенных 13:0. На 2-й позиции находится Словакия с 7 пунктами, на 3-й – Люксембург (4). Босния и Герцеговина и Исландия делят 4-е и 5-е место (по 3 очка), а на 6-й строчке с 0 пунктами расположился Лихтенштейн.

В 3-м туре группы А Грузия в гостях вырвала победу над Кипром. Группу возглавляет Шотландия (9 из 9 очков), на 2-м месте Грузия (4), на 3-м – Испания (3), на 4-м – Норвегия (1), а на последнем 5-м – Кипр (0).

Евро-2024. Квалификация

Группа J. 3-й тур, 17 июня

Португалия – Босния и Герцеговина – 3:0

Голы: Бернарду Силва, 44, Бруну Фернандеш, 77, 90+3

Исландия – Словакия – 1:2

Голы: Финнбогасон, 41 (пен.) – Куцка, 27, Суслов, 70

Группа А. 3-й тур, 17 июня

Кипр – Грузия – 1:2

Голы: Питтас, 40 (пен.) – Микаутадзе, 31, Давиташвили, 84

Турнирная таблица группы J:

Турнирная таблица группы А:

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Источник Sport.ua
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