ВИДЕО. Латвийцы исполнили хит «путин – х***о» на матче отбора к Евро-2024
Латвийские болельщики выдали известную кричалку в игре с Турцией
16 июня состоялся матч 3-го тура квалификации к Евро-2024 в группе D между сборными Латвии и Турции. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу турецкой команды.
Во время поединка латвийские болельщики исполнили известную кричалку про президента россии: «путин – х***о».
После 2 сыгранных матчей национальная команда Латвии не смогла набрать ни одного очка и идет на последнем пятом месте в группе. Турция после 3 туров возглавляет таблицу с 6 пунктами.
ВИДЕО. Латвийцы исполнили хит «путин – х***о» на матче отбора к Евро-2024
Latvijas aktīvie fani par Putinu. Visu cieņu! 🇺🇦 pic.twitter.com/MZpUrIaTlh— Paulius Jakelis (@PauliusJakelis) June 16, 2023
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