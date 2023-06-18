16 июня состоялся матч 3-го тура квалификации к Евро-2024 в группе D между сборными Латвии и Турции. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу турецкой команды.

Во время поединка латвийские болельщики исполнили известную кричалку про президента россии: «путин – х***о».

После 2 сыгранных матчей национальная команда Латвии не смогла набрать ни одного очка и идет на последнем пятом месте в группе. Турция после 3 туров возглавляет таблицу с 6 пунктами.

ВИДЕО. Латвийцы исполнили хит «путин – х***о» на матче отбора к Евро-2024