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Чемпионат Европы
18 июня 2023, 00:31 |
344
1

ВИДЕО. Латвийцы исполнили хит «путин – х***о» на матче отбора к Евро-2024

Латвийские болельщики выдали известную кричалку в игре с Турцией

18 июня 2023, 00:31 |
344
1
ВИДЕО. Латвийцы исполнили хит «путин – х***о» на матче отбора к Евро-2024
Латвийские болельщики

16 июня состоялся матч 3-го тура квалификации к Евро-2024 в группе D между сборными Латвии и Турции. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу турецкой команды.

Во время поединка латвийские болельщики исполнили известную кричалку про президента россии: «путин – х***о».

После 2 сыгранных матчей национальная команда Латвии не смогла набрать ни одного очка и идет на последнем пятом месте в группе. Турция после 3 туров возглавляет таблицу с 6 пунктами.

ВИДЕО. Латвийцы исполнили хит «путин – х***о» на матче отбора к Евро-2024

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