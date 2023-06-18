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ITF
18 июня 2023, 00:55 | Обновлено 18 июня 2023, 00:58
35
1

Камбек был близок. Стародубцева проиграла парный финал на турнире в США

Украинка и Маккартни Кесслер в трех сетах уступили тандему Матеас / Роджерс

18 июня 2023, 00:55 | Обновлено 18 июня 2023, 00:58
35
1
Камбек был близок. Стародубцева проиграла парный финал на турнире в США
ITF. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева не смогла выиграть трофей в парном разряде на хардовом турнире серии ITF W60 в Самтере (США).

В финале соревнований украинка и ее напарница Маккартни Кесслер в трех сетах уступили американскому тандему Мария Матеас / Анна Синклер Роджерс за 1 час и 57 минут.

ITF W60 Самтер. Пары. Хард. Финал

Юлия Стародубцева (Украина) / Маккартни Кесслер (США) – Мария Матеас (США) / Анна Синклер Роджерс (США) – 4:6, 7:6 (7:3), [6:10]

Во второй партии украинско-американский дуэт проигрывал 0:3 с двумя брейками, но смог перевернуть игру и закрыть сет за собой. К сожалению, довести камбек до конца не получилось – Юлия и Маккартни без особых шансов уступили на супер тай-брейке.

На счету Стародубцевой есть 1 парный трофей, который она выиграла в апреле 2023 году на 25-тысячнике в Зефиргиллесе.

18 июня Юлия поборется за титул на этих кортах в одиночном разряде.

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ITF Самтер Юлия Стародубцева Мария Матеас
Источник Sport.ua
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серж жорж
Юля дай бог тебе сил выиграть этот турнир . А так же  в этом году попасть в сотню лучших .
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