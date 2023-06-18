Камбек был близок. Стародубцева проиграла парный финал на турнире в США

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева не смогла выиграть трофей в парном разряде на хардовом турнире серии ITF W60 в Самтере (США).

В финале соревнований украинка и ее напарница Маккартни Кесслер в трех сетах уступили американскому тандему Мария Матеас / Анна Синклер Роджерс за 1 час и 57 минут.

ITF W60 Самтер. Пары. Хард. Финал

Юлия Стародубцева (Украина) / Маккартни Кесслер (США) – Мария Матеас (США) / Анна Синклер Роджерс (США) – 4:6, 7:6 (7:3), [6:10]

Во второй партии украинско-американский дуэт проигрывал 0:3 с двумя брейками, но смог перевернуть игру и закрыть сет за собой. К сожалению, довести камбек до конца не получилось – Юлия и Маккартни без особых шансов уступили на супер тай-брейке.

На счету Стародубцевой есть 1 парный трофей, который она выиграла в апреле 2023 году на 25-тысячнике в Зефиргиллесе.

18 июня Юлия поборется за титул на этих кортах в одиночном разряде.