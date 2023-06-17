Вторая сеяная. С кем сыграет Стародубцева в финале 60-тысячника в США?

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 385) узнала соперницу в финале хардового турнира серии ITF W60 в Самтере (США).

В матче за трофей украинка встретится с Карман Каур Тханди (Индия, WTA 263), которая в полуфинале соревнований обыграла Марию Матеас (США, WTA 360) в двух сетах за 1 час и 27 минут.

ITF W60 Самтер. Хард. 1/2 финала

Мария Матеас (США) [5] – Карман Каур Тханди (Индия) [2] – 5:7, 3:6

Наивысшая позиция представительницы Индии в рейтинге WTA – 196-я строчка. На ее счету 3 трофея на уровне ITF.

Юлия сыграет с Тханди впервые. Матч запланирован на 18 июня в 17:00 по Киеву.

В полуфинале турнира в Самтере Стародубцева в двух сетах обыграла Лив Ховд.