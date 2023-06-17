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  4. Стародубцева обыграла третью сеяную и вышла в финал 60-тысячника в США
ITF
17 июня 2023, 19:34 | Обновлено 17 июня 2023, 19:35
579
2

Стародубцева обыграла третью сеяную и вышла в финал 60-тысячника в США

Юлия в трех сетах выиграла у Лив Ховд

17 июня 2023, 19:34 | Обновлено 17 июня 2023, 19:35
579
2
Стародубцева обыграла третью сеяную и вышла в финал 60-тысячника в США
Instagram. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 385) вышла в финал хардового турнира серии ITF W60 в Самтере (США).

В полуфинале соревнований украинка в трех сетах обыграла третью сеяную Лив Холд (WTA 298, США) за 2 часа и 20 минут.

ITF W60 Самтер. Хард. 1/2 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [8] – Лив Холд (США) [3] – 6:3, 4:6, 6:3

В первой партии Стародубцева проигрывала 0:3 с двумя брейками, но смогла выиграть 6 геймов подряд.

До поединка с украинкой у Холд был винстрик из 8 матчей.

В финале 60-тысячника в Самтере Юлия сыграет с победительницей матча Мария Матеас – Карман Каур Тханди.

Для Юлии это будет третий финал на уровне ITF (все в 2023 году) и попытается выиграть 2-й трофей.

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Лив Ховд ITF Самтер Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
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Andrey_1992
потенціал бешений, можна і на ВТА заявитися
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+2
Александр Ад
що творить!
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+1
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