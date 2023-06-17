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Украина. Премьер лига
17 июня 2023, 22:45 | Обновлено 17 июня 2023, 22:56
116
0

Кривбас сыграет на первых летних сборах лишь один спарринг, назван соперник

28 июня товарищеский матч проведут «Кривбасс» и «Кремень»

17 июня 2023, 22:45 | Обновлено 17 июня 2023, 22:56
116
0
Кривбас сыграет на первых летних сборах лишь один спарринг, назван соперник
ФК Кривбасс

На первых летних учебно-тренировочных сборах криворожский «Кривбасс» проведет спарринг против «Кременя» из Кременчуга.

Игроки и тренерский штаб Кривбасса выйдут из отпуска во вторник, 20 июня. Команда соберется на собственной тренировочной базе в Кривом Роге.

Первые сборы пройдут в Кривом Роге и продлятся до 1 июля. За этот срок запланировано провести один спарринг – 28 июня с «Кременем».

Вторые сборы команды стартуют в Закарпатье в начале июля. Там подопечные Юрия Вернидуба проведут несколько контрольных матчей.

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Кривбасс Кривой Рог Кремень Кременчуг учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник ФК Кривбасс
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