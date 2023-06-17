Кривбас сыграет на первых летних сборах лишь один спарринг, назван соперник
28 июня товарищеский матч проведут «Кривбасс» и «Кремень»
На первых летних учебно-тренировочных сборах криворожский «Кривбасс» проведет спарринг против «Кременя» из Кременчуга.
Игроки и тренерский штаб Кривбасса выйдут из отпуска во вторник, 20 июня. Команда соберется на собственной тренировочной базе в Кривом Роге.
Первые сборы пройдут в Кривом Роге и продлятся до 1 июля. За этот срок запланировано провести один спарринг – 28 июня с «Кременем».
Вторые сборы команды стартуют в Закарпатье в начале июля. Там подопечные Юрия Вернидуба проведут несколько контрольных матчей.
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