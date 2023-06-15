Юрий ВЕРНИДУБ: «То, что с нами порой делали арбитры, неприятно поразило»
Главный тренер «Кривбасса» – о работе арбитров
Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о качестве работы украинских арбитров и как это повлияло на результаты команды.
- В скольких матчах чемпионата очки были потеряны из-за низкой квалификации или предвзятости судей – не подсчитывали?
- Даже и не хочу считать! Но то, что с нами порой делали арбитры, неприятно поразило. Меня даже дважды удаляли. Впрочем, все на их совести. Признаюсь: еще недавно я надеялся и мечтал, что наши судьи немножко изменились и стали профессионально относиться к своим обязанностям. Однако то, что я увидел, заставило изрядно разочароваться. Но как бы там ни было, а «Кривбасс» выстоял. Хочу выразить надежду, что начиная с сезона-2023/24 уровень судейства в Украине станет намного выше.
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1. В Україні "арбітри" таким займаються з 1990х років.
2. Арбітри обслуговують інтереси переважно Суркісів та Ахметова, потім Коломойського-Ярославського і т.д. Корупція арбітрів масштабна і стосується 1-ї та 2-ї ліг (там вона ще більш масштабна), юнацького і навіть (!) дитячого футболу.
3. Арбітри з України в 95% не працюють на міжнародних матчах (або надзвичайно рідко на якихось другорядних матчах), бо їх кваліфікація в більшості гнила та недостатня.
4. Порядний, принциповий, чесний арбітр не є бажаним в футбольних структурах не-олігархів. Тому порядному арбітру краще реалізовувати себе професійно десь за межами України. В Україні кар'єрне зростання можливе, якщо на людину є компромат, тобто людина "керована та слухняна". Чим ганебніший та більш мерзотний персонаж, тим більше в нього шансів просунутися на керівні посади в українському футболі, і не лише в футболі. Або ж людина має родинні або бізнес стосунки з потрібними людьми. Тоді теж просування професійне можливе. Або ж треба бути досвідченим лакеєм зі стабільною "репутацією" і залежним в чомусь (наприклад, кредитно-фінансово).