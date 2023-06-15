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Украина. Премьер лига
15 июня 2023, 12:50 | Обновлено 15 июня 2023, 13:01
251
2

Юрий ВЕРНИДУБ: «То, что с нами порой делали арбитры, неприятно поразило»

Главный тренер «Кривбасса» – о работе арбитров

15 июня 2023, 12:50 | Обновлено 15 июня 2023, 13:01
251
2
Юрий ВЕРНИДУБ: «То, что с нами порой делали арбитры, неприятно поразило»
ФК Кривбасс Кривой Рог. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о качестве работы украинских арбитров и как это повлияло на результаты команды.

- В скольких матчах чемпионата очки были потеряны из-за низкой квалификации или предвзятости судей – не подсчитывали?
- Даже и не хочу считать! Но то, что с нами порой делали арбитры, неприятно поразило. Меня даже дважды удаляли. Впрочем, все на их совести. Признаюсь: еще недавно я надеялся и мечтал, что наши судьи немножко изменились и стали профессионально относиться к своим обязанностям. Однако то, что я увидел, заставило изрядно разочароваться. Но как бы там ни было, а «Кривбасс» выстоял. Хочу выразить надежду, что начиная с сезона-2023/24 уровень судейства в Украине станет намного выше.

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог
Источник UA-Football
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Комментарии 2
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Nick.Grabowski
Вернидуб наче перший рік в Україні працює. 
1. В Україні "арбітри" таким займаються з 1990х років.
2. Арбітри обслуговують інтереси переважно Суркісів та Ахметова, потім Коломойського-Ярославського і т.д. Корупція арбітрів масштабна і стосується 1-ї та 2-ї ліг (там вона ще більш масштабна), юнацького і навіть (!) дитячого футболу.
3. Арбітри з України в 95% не працюють на міжнародних матчах (або надзвичайно рідко на якихось другорядних матчах), бо їх кваліфікація в більшості гнила та недостатня.
4. Порядний, принциповий, чесний арбітр не є бажаним в футбольних структурах не-олігархів. Тому порядному арбітру краще реалізовувати себе професійно десь за межами України. В Україні кар'єрне зростання можливе, якщо на людину є компромат, тобто людина "керована та слухняна". Чим ганебніший та більш мерзотний персонаж, тим більше в нього шансів просунутися на керівні посади в українському футболі, і не лише в футболі. Або ж людина має родинні або бізнес стосунки з потрібними людьми. Тоді теж просування професійне можливе. Або ж треба бути досвідченим лакеєм зі стабільною "репутацією" і залежним в чомусь (наприклад, кредитно-фінансово).
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+1
Милан Милан
Когда я слышу такие заявления от команд средины турнирной таблицы, которые ни на что не претендуют, то только улыбаюсь. Ну зачем судье убивать какой то Кривбасс? или Ингулец? или Колос??? кто им за это платит деньги? зачем???
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