Юрий ВЕРНИДУБ: «То, что с нами порой делали арбитры, неприятно поразило»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о качестве работы украинских арбитров и как это повлияло на результаты команды.

- В скольких матчах чемпионата очки были потеряны из-за низкой квалификации или предвзятости судей – не подсчитывали?

- Даже и не хочу считать! Но то, что с нами порой делали арбитры, неприятно поразило. Меня даже дважды удаляли. Впрочем, все на их совести. Признаюсь: еще недавно я надеялся и мечтал, что наши судьи немножко изменились и стали профессионально относиться к своим обязанностям. Однако то, что я увидел, заставило изрядно разочароваться. Но как бы там ни было, а «Кривбасс» выстоял. Хочу выразить надежду, что начиная с сезона-2023/24 уровень судейства в Украине станет намного выше.