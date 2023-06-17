Теннисиста из Румынии дисквалифицировали и оштрафовали за договорные матчи

Международное агентство по рбеспечению честности в теннисе (ITIA) вчера, 16 июня, подтвердило, что 34-летний теннисист из Румынии Петру-Александру Лункану был отстранен от спорта на пять лет после многочисленных нарушений Антикоррупционной программы тенниса (TACP).

Дело рассматривал независимый уполномоченный по слушанию дела о коррупции (AHO) Радж Паркер, который оставил в силе пять из семи обвинений, выдвинутых ITIA за договорные матчи в 2017 и 2021 годах, а также дополнительное обвинение в отказе от сотрудничества в полной мере с расследованием ITIA в 2022 году.

Паркер установил, что Лункану, достигший рекордного в карьере 304-го места в одиночном разряде ATP в 2009 году, нарушил TACP, подстроил исход или любой другой аспект нескольких матчей, а также прямо или косвенно способствовал ставкам на теннис.

Паркер также обнаружил, что игрок не в полной мере сотрудничал с расследованием ITIA, отозвав согласие на анализ своего мобильного телефона по запросу следователя ITIA.

Лункану, который отрицал все обвинения, будет запрещено играть, тренировать или посещать любые теннисные мероприятия, разрешенные или санкционированные руководящими органами тенниса, до 8 июня 2028 года. Игрок также был оштрафован на 40 000 долларов.