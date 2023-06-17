Уничтожил 1-го сеяного. С кем сыграет Сачко в финале турнира в Братиславе?

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 266) узнал соперника в финале грунтового челленджера в Братиславе (Словакия).

Украинец встретится с представителем Болгарии Димитаром Кузмановым (АТР 223). В полуфинале соревнований болгарин в двух сетах разгромил первого сеяного турнира Алекса Молчана (АТР 80, Словакия) за 1 час и 6 минут.

ATP челленджер Братислава. Грунт. 1/2 финала

Алекс Молчан (Словакия) [1] – Димитар Кузманов (Болгария) – 0:6, 1:6

Кузманов в четвертый раз сыграет в финале челленджеров и впервые в этом году. На его счету 1 трофей в Барселоне (2021 год).

Сачко и Кузманов ранее не играли между собой. Финальный поединок в Братиславе запланирован на 18 июня в 12:00 по Киеву.

В полуфинале турнира Сачко обыграл Томаса Барриоса Веру.