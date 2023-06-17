Уничтожил 1-го сеяного. С кем сыграет Сачко в финале турнира в Братиславе?
Виталий встретится с Димитаром Кузмановым
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 266) узнал соперника в финале грунтового челленджера в Братиславе (Словакия).
Украинец встретится с представителем Болгарии Димитаром Кузмановым (АТР 223). В полуфинале соревнований болгарин в двух сетах разгромил первого сеяного турнира Алекса Молчана (АТР 80, Словакия) за 1 час и 6 минут.
ATP челленджер Братислава. Грунт. 1/2 финала
Алекс Молчан (Словакия) [1] – Димитар Кузманов (Болгария) – 0:6, 1:6
Кузманов в четвертый раз сыграет в финале челленджеров и впервые в этом году. На его счету 1 трофей в Барселоне (2021 год).
Сачко и Кузманов ранее не играли между собой. Финальный поединок в Братиславе запланирован на 18 июня в 12:00 по Киеву.
В полуфинале турнира Сачко обыграл Томаса Барриоса Веру.
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