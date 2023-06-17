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  4. У Поворознюка будет много работы. На контрактах Ингульца осталось 5 игроков
Украина. Премьер лига
17 июня 2023, 17:27 |
2578
3

У Поворознюка будет много работы. На контрактах Ингульца осталось 5 игроков

В команде будет перестройка

17 июня 2023, 17:27 |
2578
3
У Поворознюка будет много работы. На контрактах Ингульца осталось 5 игроков
ФК Ингулец

По информации СМИ, «Ингулец», который по итогам переходных матчей с ЛНЗ вылетел в Первую лигу, будет иметь достаточно большие проблемы с составом.

Сообщается, что на контрактах с клубом осталось всего 5 футболистов. Все остальные становятся свободными агентами в конце июня.

Однако президент клуба Александр Поворознюк ранее пообещал, что «Ингулец» продолжит существование даже в случае вылета в Первую лигу.

Тренером команды в новом сезоне будет Владислав Лупашко.

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Ингулец Первая лига Украины трансферы УПЛ Александр Поворознюк
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 3
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avk2307
После его  выступлений, как он ненавидит и  сделает Шахтер  и ремонта коробки все слова этого пиарщика вообще и публиковать не надо.
добавить гордона и прочих(Ковальца, Бартуловича) и вообще ясно все про него. Мелет что попало, что в тренде.
Пусть выгребает свое дерь..о сам
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+1
BallsToTheWall
Лидеры восточной подгруппы.  Через сезон вернутся.
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