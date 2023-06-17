У Поворознюка будет много работы. На контрактах Ингульца осталось 5 игроков

По информации СМИ, «Ингулец», который по итогам переходных матчей с ЛНЗ вылетел в Первую лигу, будет иметь достаточно большие проблемы с составом.

Сообщается, что на контрактах с клубом осталось всего 5 футболистов. Все остальные становятся свободными агентами в конце июня.

Однако президент клуба Александр Поворознюк ранее пообещал, что «Ингулец» продолжит существование даже в случае вылета в Первую лигу.

Тренером команды в новом сезоне будет Владислав Лупашко.