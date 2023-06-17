«Это безумие». Калинина рассказала о проживании и тренировках в Англии
Украинка довольна тем, какие условия были созданы
Украинская теннисистка Ангелина Калинина поблагодарила Уимблдон и LTA (Ассоциацию тенниса Великобритании) за возможность бесплатно проживать и готовиться в Англии на время травяного сезона.
Такая возможность есть у всех украинских игроков.
«Здесь все было готово, нас ждали, мы можем тренироваться, готовиться, все бесплатно. Корты, мячи, жилье – это просто безумие, как сильно они нас поддерживают, как много они сделали и продолжают делать для нас».
«Я благодарна за это, это просто потрясающе, спасибо», – сказала Калинина.
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А ви мінусуйте, бо тенисисти, ....., страждають на вечірках в Монте-Карло.
Тенисисти можуть самі собі все оплатити. Не бідують. Так, Англія багато для них робить, але могли би тенісисти і совість мати.