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Уимблдон
17 июня 2023, 14:38 | Обновлено 17 июня 2023, 15:10
1771
2

«Это безумие». Калинина рассказала о проживании и тренировках в Англии

Украинка довольна тем, какие условия были созданы

17 июня 2023, 14:38 | Обновлено 17 июня 2023, 15:10
1771
2
«Это безумие». Калинина рассказала о проживании и тренировках в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина поблагодарила Уимблдон и LTA (Ассоциацию тенниса Великобритании) за возможность бесплатно проживать и готовиться в Англии на время травяного сезона.

Такая возможность есть у всех украинских игроков.

«Здесь все было готово, нас ждали, мы можем тренироваться, готовиться, все бесплатно. Корты, мячи, жилье – это просто безумие, как сильно они нас поддерживают, как много они сделали и продолжают делать для нас».

«Я благодарна за это, это просто потрясающе, спасибо», – сказала Калинина.

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Ангелина Калинина Уимблдон
Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 2
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GloryUkraine
Ти диви, скільки мінусів. Українські тенисисти, це якась особлива каста в Україні, навіть серед спортсменів. 
Серед моїх біженців є підлітки з Маріуполя та околиць, які втрали батьків. Коли іх сюди привезли, вони постійно плакали. Декілька місяців не могли звикнути до мирного життя.
А ви мінусуйте, бо тенисисти, ....., страждають на вечірках в Монте-Карло.
Ответить
-1
GloryUkraine
А тим часом багато біженців з дітьми живуть в спортзалах по 50-100, а то і більше в одному приміщенні. 
 Тенисисти можуть самі собі все оплатити. Не бідують. Так, Англія багато для них робить, але могли би тенісисти і совість мати.
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-8
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