«Это безумие». Калинина рассказала о проживании и тренировках в Англии

Украинская теннисистка Ангелина Калинина поблагодарила Уимблдон и LTA (Ассоциацию тенниса Великобритании) за возможность бесплатно проживать и готовиться в Англии на время травяного сезона.

Такая возможность есть у всех украинских игроков.

«Здесь все было готово, нас ждали, мы можем тренироваться, готовиться, все бесплатно. Корты, мячи, жилье – это просто безумие, как сильно они нас поддерживают, как много они сделали и продолжают делать для нас».

«Я благодарна за это, это просто потрясающе, спасибо», – сказала Калинина.