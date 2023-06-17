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Испания
17 июня 2023, 14:18 |
647
0

СМИ: Мората станет игроком Ромы

Испанец продолжит карьеру в Серии А

17 июня 2023, 14:18 |
647
0
СМИ: Мората станет игроком Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Испанский нападающий «Атлетико» Альваро Мората блихок к подписанию контракта с римской «Ромой».

Сообщается, будто 30-летний уроженец Мадрида уже общался относительно своего будущего с главным тренером «волков» Жозе Моуриньо и дал согласие на переход.

В сезоне-2022/2023 Альваро Мората в рядах мадридского «Атлетико» провел 45 матчей, забил 15 голов, сделал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что Мората интересен «Милану».

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Альваро Мората Рома Рим Серия A трансферы Жозе Моуриньо
Источник Calciomercato.it
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