Испания17 июня 2023, 14:18 |
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СМИ: Мората станет игроком Ромы
Испанец продолжит карьеру в Серии А
17 июня 2023, 14:18 |
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Испанский нападающий «Атлетико» Альваро Мората блихок к подписанию контракта с римской «Ромой».
Сообщается, будто 30-летний уроженец Мадрида уже общался относительно своего будущего с главным тренером «волков» Жозе Моуриньо и дал согласие на переход.
В сезоне-2022/2023 Альваро Мората в рядах мадридского «Атлетико» провел 45 матчей, забил 15 голов, сделал 3 ассиста.
Ранее сообщалось, что Мората интересен «Милану».
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