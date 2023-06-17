СМИ: Мората станет игроком Ромы

Испанский нападающий «Атлетико» Альваро Мората блихок к подписанию контракта с римской «Ромой».

Сообщается, будто 30-летний уроженец Мадрида уже общался относительно своего будущего с главным тренером «волков» Жозе Моуриньо и дал согласие на переход.

В сезоне-2022/2023 Альваро Мората в рядах мадридского «Атлетико» провел 45 матчей, забил 15 голов, сделал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что Мората интересен «Милану».