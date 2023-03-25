Италия25 марта 2023, 13:34 |
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Милан нацелился на нового капитана сборной Испании
Альваро Мората может вернуться в Италию
25 марта 2023, 13:34 |
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«Милан» продолжает поиски нового форварда на летнее трансферное окно. «Россонери» обратили свое внимание на нового капитана сборной Испании, Альваро Морату.
Контракт 30-летнего форварда с «Атлетико» Мадрид истекает летом 2024 года. «Матрасники» будут готовы отпустить игрока за 15 – 20 миллионов евро.
Ранее Мората уже выступал в Серии А за «Ювентус» в 2014 – 2016 и 2020 – 2022 годах. В нынешнем сезоне на счету Мораты 12 голов и 3 ассиста в 35 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах.
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