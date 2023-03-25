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Италия
25 марта 2023, 13:34 |
821
0

Милан нацелился на нового капитана сборной Испании

Альваро Мората может вернуться в Италию

25 марта 2023, 13:34 |
821
0
Милан нацелился на нового капитана сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

«Милан» продолжает поиски нового форварда на летнее трансферное окно. «Россонери» обратили свое внимание на нового капитана сборной Испании, Альваро Морату.

Контракт 30-летнего форварда с «Атлетико» Мадрид истекает летом 2024 года. «Матрасники» будут готовы отпустить игрока за 15 – 20 миллионов евро.

Ранее Мората уже выступал в Серии А за «Ювентус» в 2014 – 2016 и 2020 – 2022 годах. В нынешнем сезоне на счету Мораты 12 голов и 3 ассиста в 35 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах.

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Милан Атлетико Мадрид Альваро Мората трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Источник La Gazzetta dello Sport
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