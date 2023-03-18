В сборной Испании назначили нового капитана

Вчера новый главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил список игроков, которые вызваны на мартовские матчи отбора на Евро-2024. В нем оказалось лишь 12 игроков, которые принимали участие в ЧМ-2022.

В заявку не попали в том числе и ветераны Коке и Хорди Альба. Из-за этого возникла необходимость назначения нового капитана сборной Испании.

В итоге были принято решение отдать повязку форварду Альваро Морате. На его счету 30 голов в 61 матче за сборную Испании.