Чемпионат Европы18 марта 2023, 12:28 |
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В сборной Испании назначили нового капитана
Повязка досталась Альваро Морате
18 марта 2023, 12:28 |
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Вчера новый главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил список игроков, которые вызваны на мартовские матчи отбора на Евро-2024. В нем оказалось лишь 12 игроков, которые принимали участие в ЧМ-2022.
В заявку не попали в том числе и ветераны Коке и Хорди Альба. Из-за этого возникла необходимость назначения нового капитана сборной Испании.
В итоге были принято решение отдать повязку форварду Альваро Морате. На его счету 30 голов в 61 матче за сборную Испании.
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