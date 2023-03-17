С Педри и Гави. Состав Испании на матчи отбора на Евро-2024

25 и 28 марта сборная Испании проведет два матча отбора на Евро-2024 – против Норвегии и Шотландии соответственно. Они станут дебютными для нового главного тренера «Фурии рохи» Луиса де ла Фуэнте.

Стал известен список игроков, которых де ла Фуэнте вызвал на мартовские матчи:

Вратари: Кепа Аррисабалага («Челси»), Роберт Санчес («Брайтон»), Давид Райя («Брентфорд»).

Защитники: Хосе Гайя («Валенсия»), Хосе Начо, Даниэль Карвахаль (оба – «Реал»), Алекс Бальде («Барселона»), Иньиго Мартинес («Атлетик»), Давид Гарсия («Осасуна»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Педри, Гави (оба – «Барселона»), Даниель Себальос («Реал»).

Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Даниэль Ольмо («РБ Лейпциг»), Нико Уильямс («Атлетик»), Брайан Хиль («Севилья»), Яго Аспас («Сельта»), Хоселу («Эспаньол»), Жерар Морено («Вильярреал»).