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  4. С Педри и Гави. Состав Испании на матчи отбора на Евро-2024
Чемпионат Европы
17 марта 2023, 19:10 |
155
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С Педри и Гави. Состав Испании на матчи отбора на Евро-2024

Испанцы сыграют с Норвегией и Шотландией

17 марта 2023, 19:10 |
155
1
С Педри и Гави. Состав Испании на матчи отбора на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

25 и 28 марта сборная Испании проведет два матча отбора на Евро-2024 – против Норвегии и Шотландии соответственно. Они станут дебютными для нового главного тренера «Фурии рохи» Луиса де ла Фуэнте.

Стал известен список игроков, которых де ла Фуэнте вызвал на мартовские матчи:

Вратари: Кепа Аррисабалага («Челси»), Роберт Санчес («Брайтон»), Давид Райя («Брентфорд»).

Защитники: Хосе Гайя («Валенсия»), Хосе Начо, Даниэль Карвахаль (оба – «Реал»), Алекс Бальде («Барселона»), Иньиго Мартинес («Атлетик»), Давид Гарсия («Осасуна»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Педри, Гави (оба – «Барселона»), Даниель Себальос («Реал»).

Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Даниэль Ольмо («РБ Лейпциг»), Нико Уильямс («Атлетик»), Брайан Хиль («Севилья»), Яго Аспас («Сельта»), Хоселу («Эспаньол»), Жерар Морено («Вильярреал»).

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Источник RFEF
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виталий жалыбин
чего он дехеа игнорит?
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