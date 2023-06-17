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  4. ОФИЦИАЛЬНО. МЮ объявил об уходе центрбека, которого считали вундеркиндом
Англия
17 июня 2023, 14:05 |
471
0

ОФИЦИАЛЬНО. МЮ объявил об уходе центрбека, которого считали вундеркиндом

Аксель Туанзебе покидает «Олд Траффорд» на правах свободного агента

17 июня 2023, 14:05 |
471
0
ОФИЦИАЛЬНО. МЮ объявил об уходе центрбека, которого считали вундеркиндом
Getty Images/Global Images Ukraine. Аксель Туанзебе

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о завершении сотрудничества с 25-летним центрбеком Акселем Туанзебе, контракт которого истекает 30 июня и продлеваться не будет.

Защитник был в системе «красных дьяволов» с тех пор, как поступил в академию в возрасте восьми лет. Туанзебе являлся капитаном клуба на всех уровнях в академии, и в конечном итоге сыграл 37 матчей за взрослую команду в период с 2017 по 2021 годы.

Туанзебе признавался лучшим молодым игроком года в МЮ в сезоне-2014/15, а также получал приз лучшему игроку резервной команды в сезоне-2016/17.

С января по конец мая нынешнего года Туанзебе на правах аренды выступал за «Сток Сити», сыграв за эту команду 5 поединков.

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Аксель Туанзебе Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы свободный агент
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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