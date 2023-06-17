Интер может подписать центрального защитника Барселоны

Миланский «Интер» присматривается к 22-летнему защитнику «Барселоны» и сборной Испании Эрику Гарсия.

«Нерадзурри» намерены этим летом пополнить свой состав сразу двумя центрбеками, и Эрик Гарсия может стать одним из них.

«Барселона» якобы не против ухода игрока как на полноценной основе, так и в аренду с правом выкупа. «Блауграна» оценивает испанца в 15 млн евро. Каталонцам надо до 30 июня продать несколько игроков, чтобы получить право на регистрацию новых игроков нынешним летом.

Сам Эрик Гарсия покидать «Камп Ноу» не хочет, несмотря на высокую конкуренцию в центре обороны команды.

Ранее сообщалось, что «Интер» договорился о трансфере хавбека сборной Италии из клуба «Сассуоло».