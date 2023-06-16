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  4. Интер договорился о трансфере хавбека сборной Италии
Италия
16 июня 2023, 15:54 |
516
0

Интер договорился о трансфере хавбека сборной Италии

Давиде Фраттези летом покинет «Сассуоло»

16 июня 2023, 15:54 |
516
0
Интер договорился о трансфере хавбека сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Фраттези

«Интер» согласовал с «Сассуоло» условия трансфера полузащитника сборной Италии Давиде Фраттези. Сумма трансфера составит 35 миллионов евро.

В сделку может быть включен форвард молодежки «Интера» Самуэле Мулаттьери, который оценивается в 5 миллионов евро. Для закрытия сделки не хватает только финального одобрения от президента «Интера» Стивена Чжана.

Не исключено, что он потребует он менеджмента сначала продать кого-то из своих игроков. Из-за этого сделка по Фраттези окажется в подвешенном состоянии, что даст шансы вернуться в борьбу за 23-летнего итальянца другим претендентам – «Милану» и «Ювентусу».

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Интер Милан Сассуоло Давиде Фраттези трансферы трансферы Серии A
Источник La Gazzetta dello Sport
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