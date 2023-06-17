Роберто МАРТИНЕС: «Роналду – пример для всего мира»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о значимости форварда команды и клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

«Иногда игра за клуб не из Европы – это в каком-то смысле преимущество для выступлений за сборную. Мы анализируем футболистов по трем показателям: индивидуальные качества, опыт и приверженность делу. Криштиану полностью соответствует требованиям. Он – образец поведения в раздевалке и пример не только для Португалии, но и для всего мира. У него 198 матчей за сборную!

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Криштиану и Пепе – это образцы для португальского футбола, нужно, чтобы они делились своим опытом с молодыми игроками. Роналду, как и любому другому футболисту, нужно хорошо тренироваться, чтобы играть на достойном уровне. Нам нужно, чтобы все показывали высочайший уровень», – заявил Мартинес.

В субботу, 17 июня, сборная Португалии в рамках отбора на Евро-2024 сыграет с командой Боснии и Герцеговины, начало – в 21:45 по киевскому времени.