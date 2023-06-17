На голкипера Челси Менди появился претендент в Саудовской Аравии

Вратарь лондонского «Челси» Эдуар Менди попал в сферу интересов клуба «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

«Пенсионеры» не смогли договориться с 31-летним голкипером сборной Сенегала о новом соглашении, поэтому в нынешнее летнее межсезонье он, вероятнее всего, покинет «Стэмфорд Бридж».

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«Аль-Ахли» рассчитывает подписать Менди в статусе свободного агента.

Эдуар Менди перешел в «Челси» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне сенегалец сыграл за лондонцев в 12 матчах.