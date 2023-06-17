Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На голкипера Челси Менди появился претендент в Саудовской Аравии
Англия
17 июня 2023, 13:15 | Обновлено 17 июня 2023, 13:23
153
0

На голкипера Челси Менди появился претендент в Саудовской Аравии

Сенегалец может покинуть «синих»

17 июня 2023, 13:15 | Обновлено 17 июня 2023, 13:23
153
0
На голкипера Челси Менди появился претендент в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуар Менди

Вратарь лондонского «Челси» Эдуар Менди попал в сферу интересов клуба «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

«Пенсионеры» не смогли договориться с 31-летним голкипером сборной Сенегала о новом соглашении, поэтому в нынешнее летнее межсезонье он, вероятнее всего, покинет «Стэмфорд Бридж».

«Аль-Ахли» рассчитывает подписать Менди в статусе свободного агента.

Эдуар Менди перешел в «Челси» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне сенегалец сыграл за лондонцев в 12 матчах.

По теме:
СМИ: Мората станет игроком Ромы
Челси покупает форварда. Клуб активировал клаусулу в 35 миллионов
ОФИЦИАЛЬНО. МЮ объявил об уходе центрбека, которого считали вундеркиндом
Эдуар Менди Челси чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Ахли Джидда трансферы
Источник Footmercato
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РЕБРОВ: «В первом тайме мы спали. А после перерыва забили важный гол»
Футбол | 17 июня 2023, 00:37 3
РЕБРОВ: «В первом тайме мы спали. А после перерыва забили важный гол»
РЕБРОВ: «В первом тайме мы спали. А после перерыва забили важный гол»

Наставник сборной Украины прокомментировал победу над Северной Македонией

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Понимали, что плохо играем и ничего не выходит»
Футбол | 17 июня 2023, 12:28 1
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Понимали, что плохо играем и ничего не выходит»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Понимали, что плохо играем и ничего не выходит»

Капитан сборной оценил тяжелый матч

Ярмоленко повторил рекорды Пятова и Шевченко
Футбол | 17.06.2023, 12:11
Ярмоленко повторил рекорды Пятова и Шевченко
Ярмоленко повторил рекорды Пятова и Шевченко
Не Мудрик. WhoScored выбрал лучшего в игре Северная Македония – Украина
Футбол | 17.06.2023, 01:47
Не Мудрик. WhoScored выбрал лучшего в игре Северная Македония – Украина
Не Мудрик. WhoScored выбрал лучшего в игре Северная Македония – Украина
Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии
Футбол | 16.06.2023, 23:40
Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии
Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
16.06.2023, 10:37 9
Футбол
Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
16.06.2023, 10:10 84
Футбол
Ничего личного, просто война. WBC объяснил позицию по Биволу и Бетербиеву
Ничего личного, просто война. WBC объяснил позицию по Биволу и Бетербиеву
15.06.2023, 15:11 2
Бокс
Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча
Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча
17.06.2023, 00:23 3
Футбол
ВИДЕО. Невероятные 3 секунды. Побит мировой рекорд по сборке кубика Рубика
ВИДЕО. Невероятные 3 секунды. Побит мировой рекорд по сборке кубика Рубика
15.06.2023, 12:00 2
Другие виды
ФЕДЕРЕР: «Когда Сампрас выиграл 14 титулов, мы думали, что это навсегда»
ФЕДЕРЕР: «Когда Сампрас выиграл 14 титулов, мы думали, что это навсегда»
16.06.2023, 18:02
Теннис
Жена главы Тернопольской облассоциации задержана ночью нетрезвой за рулем
Жена главы Тернопольской облассоциации задержана ночью нетрезвой за рулем
15.06.2023, 18:25 9
Футбол
ВИДЕО. Мяч после удара застрял между струн ракетки норвежской теннисистки
ВИДЕО. Мяч после удара застрял между струн ракетки норвежской теннисистки
16.06.2023, 16:54 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем