Англия17 июня 2023, 13:15 | Обновлено 17 июня 2023, 13:23
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На голкипера Челси Менди появился претендент в Саудовской Аравии
Сенегалец может покинуть «синих»
17 июня 2023, 13:15 | Обновлено 17 июня 2023, 13:23
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Вратарь лондонского «Челси» Эдуар Менди попал в сферу интересов клуба «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.
«Пенсионеры» не смогли договориться с 31-летним голкипером сборной Сенегала о новом соглашении, поэтому в нынешнее летнее межсезонье он, вероятнее всего, покинет «Стэмфорд Бридж».
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«Аль-Ахли» рассчитывает подписать Менди в статусе свободного агента.
Эдуар Менди перешел в «Челси» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне сенегалец сыграл за лондонцев в 12 матчах.
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