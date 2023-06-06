Франция06 июня 2023, 16:57 |
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Монако нацелился на голкипера Челси
Эдуар Менди может вернуться в Лигу 1
06 июня 2023, 16:57 |
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«Монако» проявляет интерес к голкиперу «Челси» Эдуару Менди. Об этом сообщают французские СМИ.
Это связано с тем, что Александер Нюбель, который был основным вратарем команды в нынешнем сезоне, вернется в «Баварию» по истечению срока аренды.
Менди в нынешнем сезоне потерял место в основе «Челси», и провел лишь 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов и один раз отстоял «на ноль». 31-летний сенегалец входит в список игроков, от которых «Челси» хочет избавиться летом.
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