Илья Забарный открыл голевой счет в сборной Украины в 26-м матче

В поединке с Северной Македонией (3:2) голевой счет в сборной Украины открыли Ефим Конопля и Илья Забарный. Причем, если Конопля свой первый мяч за национальную дружину забил в 4-м матче, то Забарный – в 26-м. Больше игр на премьерный гол понадобилось только Олегу Шелаеву.

Между тем 11 полевым игрокам из числа тех, кто отыграл за сборную более 20 встреч, так и не удалось еще (или уже) отличиться ни разу.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние премьерные голы игроков сборной Украины

Матч Игрок Дата Ранг Соперник Счет 32-й Олег ШЕЛАЕВ 08.09.2007 ЧЕ Грузия (г) 1:1 26-й Илья ЗАБАРНЫЙ 16.06.2023 ЧЕ Сев. Македония (г) 3:2 25-й Виталий МИКОЛЕНКО 11.06.2022 ЛН Армения (д) 3:0 23-й Владимир ЕЗЕРСКИЙ 05.06.2006 ТМ Ливия (н) 3:0 23-й Артем ФЕДЕЦКИЙ 07.06.2013 ЧМ Черногория (г) 4:0 23-й Виталий МАНДЗЮК 15.10.2013 ЧМ Сан-Марино (г) 8:0 21-й Евгений ХАЧЕРИДИ 26.03.2013 ЧМ Молдова (д) 2:1 19-й Николай ШАПАРЕНКО 04.09.2021 ЧМ Франция (д) 1:1 18-й Владислав ВАЩУК 31.03.1999 ЧЕ Исландия (д) 1:1 15-й Алексей ГАЙ 06.06.2009 ЧМ Хорватия (г) 2:2 15-й Руслан МАЛИНОВСКИЙ 10.10.2018 ТМ Италия (г) 1:1

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

Игроки, проведшие не менее 20 матчей за сборную Украины и не забившие ни одного мяча