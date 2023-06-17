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Чемпионат Европы
17 июня 2023, 12:36 | Обновлено 17 июня 2023, 12:57
436
0

Илья Забарный открыл голевой счет в сборной Украины в 26-м матче

Больше игр на премьерный гол понадобилось только Олегу Шелаеву

17 июня 2023, 12:36 | Обновлено 17 июня 2023, 12:57
436
0
Илья Забарный открыл голевой счет в сборной Украины в 26-м матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный (№13)

В поединке с Северной Македонией (3:2) голевой счет в сборной Украины открыли Ефим Конопля и Илья Забарный. Причем, если Конопля свой первый мяч за национальную дружину забил в 4-м матче, то Забарный – в 26-м. Больше игр на премьерный гол понадобилось только Олегу Шелаеву.

Между тем 11 полевым игрокам из числа тех, кто отыграл за сборную более 20 встреч, так и не удалось еще (или уже) отличиться ни разу.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние премьерные голы игроков сборной Украины

Матч

Игрок

Дата

Ранг

Соперник

Счет

32-й

Олег ШЕЛАЕВ

08.09.2007

ЧЕ

Грузия (г)

1:1

26-й

Илья ЗАБАРНЫЙ

16.06.2023

ЧЕ

Сев. Македония (г)

3:2

25-й

Виталий МИКОЛЕНКО

11.06.2022

ЛН

Армения (д)

3:0

23-й

Владимир ЕЗЕРСКИЙ

05.06.2006

ТМ

Ливия (н)

3:0

23-й

Артем ФЕДЕЦКИЙ

07.06.2013

ЧМ

Черногория (г)

4:0

23-й

Виталий МАНДЗЮК

15.10.2013

ЧМ

Сан-Марино (г)

8:0

21-й

Евгений ХАЧЕРИДИ

26.03.2013

ЧМ

Молдова (д)

2:1

19-й

Николай ШАПАРЕНКО

04.09.2021

ЧМ

Франция (д)

1:1

18-й

Владислав ВАЩУК

31.03.1999

ЧЕ

Исландия (д)

1:1

15-й

Алексей ГАЙ

06.06.2009

ЧМ

Хорватия (г)

2:2

15-й

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

10.10.2018

ТМ

Италия (г)

1:1

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

Игроки, проведшие не менее 20 матчей за сборную Украины и не забившие ни одного мяча

Матчи

Игрок

Матчи

Игрок

67

Андрей НЕСМАЧНЫЙ

33

Виктор КОВАЛЕНКО

58

Александр ГОЛОВКО

32

Тарас МИХАЛИК

57

Николай МАТВИЕНКО

31

Сергей КРИВЦОВ

56

Вячеслав ШЕВЧУК

29

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

52

Олег ЛУЖНЫЙ

29

Эдуард СОБОЛЬ

33

Богдан БУТКО

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цифры и факты Илья Забарный сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
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