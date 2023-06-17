Илья Забарный открыл голевой счет в сборной Украины в 26-м матче
Больше игр на премьерный гол понадобилось только Олегу Шелаеву
В поединке с Северной Македонией (3:2) голевой счет в сборной Украины открыли Ефим Конопля и Илья Забарный. Причем, если Конопля свой первый мяч за национальную дружину забил в 4-м матче, то Забарный – в 26-м. Больше игр на премьерный гол понадобилось только Олегу Шелаеву.
Между тем 11 полевым игрокам из числа тех, кто отыграл за сборную более 20 встреч, так и не удалось еще (или уже) отличиться ни разу.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние премьерные голы игроков сборной Украины
|
Матч
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
32-й
|
Олег ШЕЛАЕВ
|
08.09.2007
|
ЧЕ
|
Грузия (г)
|
1:1
|
26-й
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
16.06.2023
|
ЧЕ
|
Сев. Македония (г)
|
3:2
|
25-й
|
Виталий МИКОЛЕНКО
|
11.06.2022
|
ЛН
|
Армения (д)
|
3:0
|
23-й
|
Владимир ЕЗЕРСКИЙ
|
05.06.2006
|
ТМ
|
Ливия (н)
|
3:0
|
23-й
|
Артем ФЕДЕЦКИЙ
|
07.06.2013
|
ЧМ
|
Черногория (г)
|
4:0
|
23-й
|
Виталий МАНДЗЮК
|
15.10.2013
|
ЧМ
|
Сан-Марино (г)
|
8:0
|
21-й
|
Евгений ХАЧЕРИДИ
|
26.03.2013
|
ЧМ
|
Молдова (д)
|
2:1
|
19-й
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
04.09.2021
|
ЧМ
|
Франция (д)
|
1:1
|
18-й
|
Владислав ВАЩУК
|
31.03.1999
|
ЧЕ
|
Исландия (д)
|
1:1
|
15-й
|
Алексей ГАЙ
|
06.06.2009
|
ЧМ
|
Хорватия (г)
|
2:2
|
15-й
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
10.10.2018
|
ТМ
|
Италия (г)
|
1:1
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
Игроки, проведшие не менее 20 матчей за сборную Украины и не забившие ни одного мяча
|
Матчи
|
Игрок
|
Матчи
|
Игрок
|
67
|
Андрей НЕСМАЧНЫЙ
|
33
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
58
|
Александр ГОЛОВКО
|
32
|
Тарас МИХАЛИК
|
57
|
Николай МАТВИЕНКО
|
31
|
Сергей КРИВЦОВ
|
56
|
Вячеслав ШЕВЧУК
|
29
|
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ
|
52
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
29
|
Эдуард СОБОЛЬ
|
33
|
Богдан БУТКО
|
|
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