Сборная Украины забила 100-й мяч в чемпионатах Европы
Автором юбилейного гола стал Ефим Конопля
Мяч, забитый Ефимом Коноплей в матче с Северной Македонией (3:2), стал 100-м для сборной Украины в чемпионатах Европы. 58 раз наша команда отличилась дома, 39 - в гостях (с учетом гола Виктора Цыганкова) и 4 - на нейтральных полях. Посильный вклад в юбилей внесли 41 футболист национальной дружины и 3 игрока соперников, поразившие свои ворота.
Список бомбардиров Евро возглавляют Андрей Шевченко – 12 голов, Андрей Ярмоленко – 9, Роман Яремчук – 6, Тимерлан Гусейнов и Сергей Ребров – по 5.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы сборной Украины в чемпионатах Европы
|
Гол
|
Дата
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
13.11.1994
|
Сергей КОНОВАЛОВ
|
Эстония
|
30' (1:0)
|
3:0 (д)
|
10-й
|
11.10.1995
|
Тимерлан ГУСЕЙНОВ
|
Словения
|
44' (2:0)
|
2:3 (г)
|
20-й
|
05.06.1999
|
Сергей ПОПОВ
|
Андорра
|
36' (1:0)
|
4:0 (д)
|
30-й
|
12.10.2002
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Греция
|
51' (1:0)
|
2:0 (д)
|
40-й
|
06.09.2006
|
Руслан РОТАНЬ
|
Грузия
|
61' (2:2)
|
3:2 (д)
|
50-й
|
17.10.2007
|
Максим КАЛИНИЧЕНКО
|
Фареры
|
40' (1:0)
|
5:0 (д)
|
60-й
|
09.10.2014
|
Сергей СИДОРЧУК
|
Беларусь
|
90+3' (2:0)
|
2:0 (г)
|
70-й
|
05.09.2015
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
Беларусь
|
40' (п) (3:0)
|
3:1 (д)
|
80-й
|
07.06.2019
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
Сербия
|
46' (3:0)
|
5:0 (д)
|
90-й
|
14.10.2019
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Португалия
|
27' (2:0)
|
2:1 (д)
|
100-й
|
16.06.2023
|
Ефим КОНОПЛЯ
|
Сев. Македония
|
67' (2:2)
|
3:2 (г)
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