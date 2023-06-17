Сборная Украины забила 100-й мяч в чемпионатах Европы

Мяч, забитый Ефимом Коноплей в матче с Северной Македонией (3:2), стал 100-м для сборной Украины в чемпионатах Европы. 58 раз наша команда отличилась дома, 39 - в гостях (с учетом гола Виктора Цыганкова) и 4 - на нейтральных полях. Посильный вклад в юбилей внесли 41 футболист национальной дружины и 3 игрока соперников, поразившие свои ворота.

Список бомбардиров Евро возглавляют Андрей Шевченко – 12 голов, Андрей Ярмоленко – 9, Роман Яремчук – 6, Тимерлан Гусейнов и Сергей Ребров – по 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы сборной Украины в чемпионатах Европы