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Чемпионат Европы
17 июня 2023, 12:21 | Обновлено 17 июня 2023, 12:38
131
0

Сборная Украины забила 100-й мяч в чемпионатах Европы

Автором юбилейного гола стал Ефим Конопля

17 июня 2023, 12:21 | Обновлено 17 июня 2023, 12:38
131
0
Сборная Украины забила 100-й мяч в чемпионатах Европы
УАФ. Ефим Конопля

Мяч, забитый Ефимом Коноплей в матче с Северной Македонией (3:2), стал 100-м для сборной Украины в чемпионатах Европы. 58 раз наша команда отличилась дома, 39 - в гостях (с учетом гола Виктора Цыганкова) и 4 - на нейтральных полях. Посильный вклад в юбилей внесли 41 футболист национальной дружины и 3 игрока соперников, поразившие свои ворота.

Список бомбардиров Евро возглавляют Андрей Шевченко – 12 голов, Андрей Ярмоленко – 9, Роман Яремчук – 6, Тимерлан Гусейнов и Сергей Ребров – по 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы сборной Украины в чемпионатах Европы

Гол

Дата

Автор гола

Соперник

Минута

Счет

1-й

13.11.1994

Сергей КОНОВАЛОВ

Эстония

30' (1:0)

3:0 (д)

10-й

11.10.1995

Тимерлан ГУСЕЙНОВ

Словения

44' (2:0)

2:3 (г)

20-й

05.06.1999

Сергей ПОПОВ

Андорра

36' (1:0)

4:0 (д)

30-й

12.10.2002

Андрей ВОРОБЕЙ

Греция

51' (1:0)

2:0 (д)

40-й

06.09.2006

Руслан РОТАНЬ

Грузия

61' (2:2)

3:2 (д)

50-й

17.10.2007

Максим КАЛИНИЧЕНКО

Фареры

40' (1:0)

5:0 (д)

60-й

09.10.2014

Сергей СИДОРЧУК

Беларусь

90+3' (2:0)

2:0 (г)

70-й

05.09.2015

Евгений КОНОПЛЯНКА

Беларусь

40' (п) (3:0)

3:1 (д)

80-й

07.06.2019

Евгений КОНОПЛЯНКА

Сербия

46' (3:0)

5:0 (д)

90-й

14.10.2019

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Португалия

27' (2:0)

2:1 (д)

100-й

16.06.2023

Ефим КОНОПЛЯ

Сев. Македония

67' (2:2)

3:2 (г)
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Источник Sport.ua
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