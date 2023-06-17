Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Понимали, что плохо играем и ничего не выходит»

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу 3:2 в матче отбора Евро-2024 против Северной Македонии. Украинцы отыгрались с 0:2.

«Наверное, в первом тайме сборная Северной Македонии играла хорошо, а мы плохо. Хорошая игра противника не позволила сыграть так, как мы условились перед игрой. Это футбол, так бывает. Ты играешь плохо, но самое главное, что мы победили. Как говорится, игра забывается, а результат остается. Благо, что смогли переломить ход поединка. Хочу поздравить всех украинцев с этой победой. Показали всем, что мы настоящие украинцы и сражаемся до конца ради победы. Благодарю всех болельщиков, всех, кто пришел на стадион. Мы ощущали их поддержку. Была не лучшая погода, но спасибо всем, кто был здесь с нами».

«То, что мы в перерыве сказали друг другу и то, что сказал тренер, как вы видите, подействовало. А что конкретно [было сказано], это уже останется в раздевалке».

«Мы понимали, что мы играем плохо, что у нас ничего не выходит в первом тайме. Мы не можем выйти из обороны в атаку. Когда атакуем, то пропускаем в контратаках. Также проигрывали очень много борьбы. Мы все понимали и тренерский штаб сделал поправки в перерыве. Мы с ребятами поговорили, что нужно единоборства выигрывать, повысить темп, потому что прессинг в первом тайме был не тот, какой мы хотели видеть. Во второй половине поменяли, лучше стало все выходить, потому такой результат», – сказал Ярмоленко.