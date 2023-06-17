Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Понимали, что плохо играем и ничего не выходит»
Чемпионат Европы
17 июня 2023, 12:28 |
456
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Понимали, что плохо играем и ничего не выходит»

Капитан сборной оценил тяжелый матч

17 июня 2023, 12:28 |
456
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Понимали, что плохо играем и ничего не выходит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу 3:2 в матче отбора Евро-2024 против Северной Македонии. Украинцы отыгрались с 0:2.

«Наверное, в первом тайме сборная Северной Македонии играла хорошо, а мы плохо. Хорошая игра противника не позволила сыграть так, как мы условились перед игрой. Это футбол, так бывает. Ты играешь плохо, но самое главное, что мы победили. Как говорится, игра забывается, а результат остается. Благо, что смогли переломить ход поединка. Хочу поздравить всех украинцев с этой победой. Показали всем, что мы настоящие украинцы и сражаемся до конца ради победы. Благодарю всех болельщиков, всех, кто пришел на стадион. Мы ощущали их поддержку. Была не лучшая погода, но спасибо всем, кто был здесь с нами».

«То, что мы в перерыве сказали друг другу и то, что сказал тренер, как вы видите, подействовало. А что конкретно [было сказано], это уже останется в раздевалке».

«Мы понимали, что мы играем плохо, что у нас ничего не выходит в первом тайме. Мы не можем выйти из обороны в атаку. Когда атакуем, то пропускаем в контратаках. Также проигрывали очень много борьбы. Мы все понимали и тренерский штаб сделал поправки в перерыве. Мы с ребятами поговорили, что нужно единоборства выигрывать, повысить темп, потому что прессинг в первом тайме был не тот, какой мы хотели видеть. Во второй половине поменяли, лучше стало все выходить, потому такой результат», – сказал Ярмоленко.

По теме:
Илья Забарный открыл голевой счет в сборной Украины в 26-м матче
Сборная Украины забила 100-й мяч в чемпионатах Европы
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Важная победа, важные три очка»
Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу Северная Македония - Украина
Источник Суспильне спорт
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег ПРОТАСОВ: «Мы все стали свидетелями абсолютного беззакония»
Футбол | 16 июня 2023, 13:58 54
Олег ПРОТАСОВ: «Мы все стали свидетелями абсолютного беззакония»
Олег ПРОТАСОВ: «Мы все стали свидетелями абсолютного беззакония»

Вице-президент УАФ – об аресте Андрея Павелко

Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча
Футбол | 17 июня 2023, 00:23 3
Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча
Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура квалификации Евро-2024

Экс-игрок Динамо: «С англичанами и итальянцами такой номер не пройдет»
Футбол | 17.06.2023, 10:59
Экс-игрок Динамо: «С англичанами и итальянцами такой номер не пройдет»
Экс-игрок Динамо: «С англичанами и итальянцами такой номер не пройдет»
Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»
Футбол | 16.06.2023, 14:20
Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»
Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июня
Футбол | 17.06.2023, 07:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июня
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица коэффициентов. Украина остается 14-й на старте нового сезона
Таблица коэффициентов. Украина остается 14-й на старте нового сезона
16.06.2023, 05:23 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
16.06.2023, 06:55 1
Футбол
Отец Фьюри: «Усик – большой лжец и трус»
Отец Фьюри: «Усик – большой лжец и трус»
15.06.2023, 10:32 4
Бокс
Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии
Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии
16.06.2023, 23:40 163
Футбол
Не Мудрик. WhoScored выбрал лучшего в игре Северная Македония – Украина
Не Мудрик. WhoScored выбрал лучшего в игре Северная Македония – Украина
17.06.2023, 01:47 5
Футбол
Лидеры женской Лиги наций потерпели первое поражение
Лидеры женской Лиги наций потерпели первое поражение
16.06.2023, 18:45
Волейбол
ВИДЕО. Невероятные 3 секунды. Побит мировой рекорд по сборке кубика Рубика
ВИДЕО. Невероятные 3 секунды. Побит мировой рекорд по сборке кубика Рубика
15.06.2023, 12:00 2
Другие виды
На войне с рф погиб 25-летний украинский футболист
На войне с рф погиб 25-летний украинский футболист
15.06.2023, 14:14
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем