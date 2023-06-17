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Чемпионат Европы
17 июня 2023, 12:03 | Обновлено 17 июня 2023, 12:10
305
3

Виктор Цыганков забил 10-й гол за сборную Украины

25-летний хавбек «Жироны» отпраздновал голевой юбилей

17 июня 2023, 12:03 | Обновлено 17 июня 2023, 12:10
305
3
Виктор Цыганков забил 10-й гол за сборную Украины
УАФ

В матче с Северной Македонией (3:2) Виктор Цыганков забил 10-й мяч за сборную Украины. Он стал 9-м игроком нашей национальной дружины, достигшим этого рубежа. По 4 мяча Виктор забил в чемпионатах Европы и товарищеских встречах, 2 – в Лиге наций. 4 раза он поражал ворота соперников дома и 6 – в гостях, 6 – в стартовом составе и 4 – после выхода на замену, 7 представляя в главной команде страны «Динамо» и 3 – испанскую «Жирону». 4 гола Цыганкова становились победными для украинской сборной и 1 – ничейным.

К слову, юбиляром в игре с македонцами оказался и Анатолий Трубин, который провел 100-й матч в карьере (ЧУ - 69, ЕК - 25, СУ - 6).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры сборной Украины

Игрок

ЧМ

ЧЕ

ЛН

МТ

ТМ

Всего

1.

Андрей ШЕВЧЕНКО

28

12

-

-

8

48

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

16

9

2

-

18

45

3.

Евгений КОНОПЛЯНКА

4

4

2

-

11

21

4.

Сергей РЕБРОВ

4

5

-

1

5

15

5.

Олег ГУСЕВ

3

4

-

-

6

13

Роман ЯРЕМЧУК

4

6

1

-

2

13

7.

Сергей НАЗАРЕНКО

5

-

-

2

5

12

8.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

5

2

-

1

3

11

9.

Виктор ЦЫГАНКОВ

-

4

2

-

4

10

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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Источник Sport.ua
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Но это же очень мало для 25 лет.
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