Виктор Цыганков забил 10-й гол за сборную Украины
25-летний хавбек «Жироны» отпраздновал голевой юбилей
В матче с Северной Македонией (3:2) Виктор Цыганков забил 10-й мяч за сборную Украины. Он стал 9-м игроком нашей национальной дружины, достигшим этого рубежа. По 4 мяча Виктор забил в чемпионатах Европы и товарищеских встречах, 2 – в Лиге наций. 4 раза он поражал ворота соперников дома и 6 – в гостях, 6 – в стартовом составе и 4 – после выхода на замену, 7 представляя в главной команде страны «Динамо» и 3 – испанскую «Жирону». 4 гола Цыганкова становились победными для украинской сборной и 1 – ничейным.
К слову, юбиляром в игре с македонцами оказался и Анатолий Трубин, который провел 100-й матч в карьере (ЧУ - 69, ЕК - 25, СУ - 6).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры сборной Украины
|
|
Игрок
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
МТ
|
ТМ
|
Всего
|
1.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
28
|
12
|
-
|
-
|
8
|
48
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
16
|
9
|
2
|
-
|
18
|
45
|
3.
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
4
|
4
|
2
|
-
|
11
|
21
|
4.
|
Сергей РЕБРОВ
|
4
|
5
|
-
|
1
|
5
|
15
|
5.
|
Олег ГУСЕВ
|
3
|
4
|
-
|
-
|
6
|
13
|
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
4
|
6
|
1
|
-
|
2
|
13
|
7.
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
5
|
-
|
-
|
2
|
5
|
12
|
8.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
5
|
2
|
-
|
1
|
3
|
11
|
9.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
-
|
4
|
2
|
-
|
4
|
10
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
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