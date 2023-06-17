Виктор Цыганков забил 10-й гол за сборную Украины

В матче с Северной Македонией (3:2) Виктор Цыганков забил 10-й мяч за сборную Украины. Он стал 9-м игроком нашей национальной дружины, достигшим этого рубежа. По 4 мяча Виктор забил в чемпионатах Европы и товарищеских встречах, 2 – в Лиге наций. 4 раза он поражал ворота соперников дома и 6 – в гостях, 6 – в стартовом составе и 4 – после выхода на замену, 7 представляя в главной команде страны «Динамо» и 3 – испанскую «Жирону». 4 гола Цыганкова становились победными для украинской сборной и 1 – ничейным.

К слову, юбиляром в игре с македонцами оказался и Анатолий Трубин, который провел 100-й матч в карьере (ЧУ - 69, ЕК - 25, СУ - 6).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры сборной Украины

Игрок ЧМ ЧЕ ЛН МТ ТМ Всего 1. Андрей ШЕВЧЕНКО 28 12 - - 8 48 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО 16 9 2 - 18 45 3. Евгений КОНОПЛЯНКА 4 4 2 - 11 21 4. Сергей РЕБРОВ 4 5 - 1 5 15 5. Олег ГУСЕВ 3 4 - - 6 13 Роман ЯРЕМЧУК 4 6 1 - 2 13 7. Сергей НАЗАРЕНКО 5 - - 2 5 12 8. Евгений СЕЛЕЗНЕВ 5 2 - 1 3 11 9. Виктор ЦЫГАНКОВ - 4 2 - 4 10

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.