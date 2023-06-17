Сборная Украины одержала первую с марта 2019 года волевую победу
Украинцам второй раз в истории удалось отыграть фору в два мяча
В матче с Северной Македонией (3:2) сборная Украины одержала 16-ю волевую победу в истории. Причем после рекордной по продолжительности паузы, которая составила 4 года 83 дня. Последний раз наша национальная дружина праздновала викторию, уступая соперникам по ходу встречи, 19 марта 2019 года в гостевом поединке с Люксембургом в отборочном турнире чемпионата Европы - 2:1.
Между тем украинцам во второй раз удалось отыграть фору в два мяча. 7 октября 2000-го в матче отбора на «мир» с Арменией в Ереване наши также проигрывали после первого тайма со счетом 0:2, но уже на 59-й минуте стараниями сделавшего дубль Андрея Шевченко и Андрея Гусина вышли вперед. К слову, в официальных турнирах сборная Украины одержала 9 волевых побед: 6 - в чемпионатах Европы, 2 - в чемпионатах мира и 1 - в Лиге наций.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Волевые победы сборной Украины в официальных турнирах
|
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
Счет
|
|
|
|
|
по ходу
|
матча
|
1.
|
06.09.1995
|
ЧЕо
|
Литва
|
0:1
|
3:1 (г)
|
2.
|
07.10.2000
|
ЧМо
|
Армения
|
0:2
|
3:2 (г)
|
3.
|
07.06.2003
|
ЧЕо
|
Армения
|
0:1 и 1:2
|
4:3 (д)
|
4.
|
06.09.2006
|
ЧЕо
|
Грузия
|
1:2
|
3:2 (д)
|
5.
|
10.06.2009
|
ЧМо
|
Казахстан
|
0:1
|
2:1 (д)
|
6.
|
11.06.2012
|
ЧЕф
|
Швеция
|
0:1
|
2:1 (д)
|
7.
|
06.09.2018
|
ЛН
|
Чехия
|
0:1
|
2:1 (г)
|
8.
|
25.03.2019
|
ЧЕо
|
Люксембург
|
0:1
|
2:1 (г)
|
9.
|
16.06.2023
|
ЧЕо
|
Сев. Македония
|
0:2
|
3:2 (г)
ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций.
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