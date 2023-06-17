Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины одержала первую с марта 2019 года волевую победу
Чемпионат Европы
17 июня 2023, 11:56 | Обновлено 17 июня 2023, 12:20
308
1

Сборная Украины одержала первую с марта 2019 года волевую победу

Украинцам второй раз в истории удалось отыграть фору в два мяча

17 июня 2023, 11:56 | Обновлено 17 июня 2023, 12:20
308
1
Сборная Украины одержала первую с марта 2019 года волевую победу
УАФ

В матче с Северной Македонией (3:2) сборная Украины одержала 16-ю волевую победу в истории. Причем после рекордной по продолжительности паузы, которая составила 4 года 83 дня. Последний раз наша национальная дружина праздновала викторию, уступая соперникам по ходу встречи, 19 марта 2019 года в гостевом поединке с Люксембургом в отборочном турнире чемпионата Европы - 2:1.

Между тем украинцам во второй раз удалось отыграть фору в два мяча. 7 октября 2000-го в матче отбора на «мир» с Арменией в Ереване наши также проигрывали после первого тайма со счетом 0:2, но уже на 59-й минуте стараниями сделавшего дубль Андрея Шевченко и Андрея Гусина вышли вперед. К слову, в официальных турнирах сборная Украины одержала 9 волевых побед: 6 - в чемпионатах Европы, 2 - в чемпионатах мира и 1 - в Лиге наций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Волевые победы сборной Украины в официальных турнирах

Дата

Ранг

Соперник

Счет

Счет

по ходу

матча

1.

06.09.1995

ЧЕо

Литва

0:1

3:1 (г)

2.

07.10.2000

ЧМо

Армения

0:2

3:2 (г)

3.

07.06.2003

ЧЕо

Армения

0:1 и 1:2

4:3 (д)

4.

06.09.2006

ЧЕо

Грузия

1:2

3:2 (д)

5.

10.06.2009

ЧМо

Казахстан

0:1

2:1 (д)

6.

11.06.2012

ЧЕф

Швеция

0:1

2:1 (д)

7.

06.09.2018

ЛН

Чехия

0:1

2:1 (г)

8.

25.03.2019

ЧЕо

Люксембург

0:1

2:1 (г)

9.

16.06.2023

ЧЕо

Сев. Македония

0:2

3:2 (г)

ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций.

По теме:
Илья Забарный открыл голевой счет в сборной Украины в 26-м матче
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Понимали, что плохо играем и ничего не выходит»
Сборная Украины забила 100-й мяч в чемпионатах Европы
цифры и факты Северная Македония - Украина сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мальта – Англия – 0:4. Львы уверенно лидируют в группе с Украиной. Видео
Футбол | 17 июня 2023, 05:13 0
Мальта – Англия – 0:4. Львы уверенно лидируют в группе с Украиной. Видео
Мальта – Англия – 0:4. Львы уверенно лидируют в группе с Украиной. Видео

Смотрите видеообзор квалификационного матча к Евро-2024 в группе C

Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»
Футбол | 16 июня 2023, 14:20 48
Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»
Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»

Обладатель «Золотого мяча» – об аресте Андрея Павелко

Экс-игрок Динамо: «С англичанами и итальянцами такой номер не пройдет»
Футбол | 17.06.2023, 10:59
Экс-игрок Динамо: «С англичанами и итальянцами такой номер не пройдет»
Экс-игрок Динамо: «С англичанами и итальянцами такой номер не пройдет»
Александр ПЕТРАКОВ: «Вы хотите, чтобы я уменьшил значение победы Армении?»
Футбол | 17.06.2023, 03:34
Александр ПЕТРАКОВ: «Вы хотите, чтобы я уменьшил значение победы Армении?»
Александр ПЕТРАКОВ: «Вы хотите, чтобы я уменьшил значение победы Армении?»
Не Мудрик. WhoScored выбрал лучшего в игре Северная Македония – Украина
Футбол | 17.06.2023, 01:47
Не Мудрик. WhoScored выбрал лучшего в игре Северная Македония – Украина
Не Мудрик. WhoScored выбрал лучшего в игре Северная Македония – Украина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
⬆️
Дааааа. Тогда с Арменией тоже был шок после первого тайма. У нас же Шева!?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Отец Фьюри: «Усик – большой лжец и трус»
Отец Фьюри: «Усик – большой лжец и трус»
15.06.2023, 10:32 4
Бокс
Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
16.06.2023, 10:10 84
Футбол
ВИДЕО. Мяч после удара застрял между струн ракетки норвежской теннисистки
ВИДЕО. Мяч после удара застрял между струн ракетки норвежской теннисистки
16.06.2023, 16:54 2
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
16.06.2023, 06:55 1
Футбол
От громких слов к решительным поступкам. Зачем Верес уволил Вирта
От громких слов к решительным поступкам. Зачем Верес уволил Вирта
15.06.2023, 11:27 4
Футбол
Ничего личного, просто война. WBC объяснил позицию по Биволу и Бетербиеву
Ничего личного, просто война. WBC объяснил позицию по Биволу и Бетербиеву
15.06.2023, 15:11 2
Бокс
Турнирные таблицы Евро-2024. Украина делит 2–4 места, итоги игрового дня
Турнирные таблицы Евро-2024. Украина делит 2–4 места, итоги игрового дня
16.06.2023, 23:59 10
Футбол
Бех-Романчук стала третьей на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Бех-Романчук стала третьей на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
15.06.2023, 21:52 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем