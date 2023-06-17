Сборная Украины одержала первую с марта 2019 года волевую победу

В матче с Северной Македонией (3:2) сборная Украины одержала 16-ю волевую победу в истории. Причем после рекордной по продолжительности паузы, которая составила 4 года 83 дня. Последний раз наша национальная дружина праздновала викторию, уступая соперникам по ходу встречи, 19 марта 2019 года в гостевом поединке с Люксембургом в отборочном турнире чемпионата Европы - 2:1.

Между тем украинцам во второй раз удалось отыграть фору в два мяча. 7 октября 2000-го в матче отбора на «мир» с Арменией в Ереване наши также проигрывали после первого тайма со счетом 0:2, но уже на 59-й минуте стараниями сделавшего дубль Андрея Шевченко и Андрея Гусина вышли вперед. К слову, в официальных турнирах сборная Украины одержала 9 волевых побед: 6 - в чемпионатах Европы, 2 - в чемпионатах мира и 1 - в Лиге наций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Волевые победы сборной Украины в официальных турнирах

Дата Ранг Соперник Счет Счет по ходу матча 1. 06.09.1995 ЧЕо Литва 0:1 3:1 (г) 2. 07.10.2000 ЧМо Армения 0:2 3:2 (г) 3. 07.06.2003 ЧЕо Армения 0:1 и 1:2 4:3 (д) 4. 06.09.2006 ЧЕо Грузия 1:2 3:2 (д) 5. 10.06.2009 ЧМо Казахстан 0:1 2:1 (д) 6. 11.06.2012 ЧЕф Швеция 0:1 2:1 (д) 7. 06.09.2018 ЛН Чехия 0:1 2:1 (г) 8. 25.03.2019 ЧЕо Люксембург 0:1 2:1 (г) 9. 16.06.2023 ЧЕо Сев. Македония 0:2 3:2 (г)

ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций.