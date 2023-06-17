Украина. Премьер лига17 июня 2023, 11:56 | Обновлено 17 июня 2023, 12:23
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ВИДЕО. «Исторический камбэк сборной Украины, но все портит УАФ и Павелко».
«Записки украинского болельщика» – о последних событиях в украинском футболе
17 июня 2023, 11:56 | Обновлено 17 июня 2023, 12:23
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С 0:2 до 3:2! Сборная Украины сделала исторический камбэк в матче группы квалификации на ЕВРО-2024. Но все портит УАФ и Павелко... Какие ключевые выводы можно сделать из матча, в чем проявляется стиль Реброва в сборной и какие проблемы остаются нерешенными?
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«Записки украинского болельщика» разбираются в видео.
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Комментарии 2
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Понятно что сайт донецеий .это уже давно стало очевидно .Но так явно защищать махрового коррцпционера павелко это уже перебор .На всех сайтах радость и все ликуют наконецто а на спорт юа траур .
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