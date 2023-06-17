ВИДЕО. «Исторический камбэк сборной Украины, но все портит УАФ и Павелко».

С 0:2 до 3:2! Сборная Украины сделала исторический камбэк в матче группы квалификации на ЕВРО-2024. Но все портит УАФ и Павелко... Какие ключевые выводы можно сделать из матча, в чем проявляется стиль Реброва в сборной и какие проблемы остаются нерешенными?

«Записки украинского болельщика» разбираются в видео.