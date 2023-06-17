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Испания
17 июня 2023, 11:18 | Обновлено 17 июня 2023, 12:21
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Бешикташ может пригласить сразу несколько игроков Барселоны

Намечается серьезная миграция между Испанией и Турцией

17 июня 2023, 11:18 | Обновлено 17 июня 2023, 12:21
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0
Бешикташ может пригласить сразу несколько игроков Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Самюэль Умтити

Турецкий «Бешикташ» заинтересован в том, чтобы его ряды пополнили сразу несколько футболистов испанской «Барселоны». Якобы спортивный директор стамбульцев Джейхун Казанчи уже встретился с руководством «блауграны», чтобы обсудить перспективы такого трансферного сотрудничества.

Сообщается, что «орлы» заинтересованы в переходе из «Барселоны» защитника Самюэля Умтити, который ранее играл в аренде за «Лечче».

Также в ходе диалога Казанчи с представителями «Барселоны» упоминались имена нападающего Алекса Кольядо и защитника Сержиньо Деста.

Одной из целей «Бешикташа» является и полузащитник Франк Кессье, но у него высокая зарплата, что не способствует его возможному уходу из «Барселоны».

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Барселона Бешикташ Самюэль Умтити Сержиньо Дест Франк Кессье трансферы Ла Лига
Источник Relevo
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