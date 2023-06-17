Бешикташ может пригласить сразу несколько игроков Барселоны
Намечается серьезная миграция между Испанией и Турцией
Турецкий «Бешикташ» заинтересован в том, чтобы его ряды пополнили сразу несколько футболистов испанской «Барселоны». Якобы спортивный директор стамбульцев Джейхун Казанчи уже встретился с руководством «блауграны», чтобы обсудить перспективы такого трансферного сотрудничества.
Сообщается, что «орлы» заинтересованы в переходе из «Барселоны» защитника Самюэля Умтити, который ранее играл в аренде за «Лечче».
Также в ходе диалога Казанчи с представителями «Барселоны» упоминались имена нападающего Алекса Кольядо и защитника Сержиньо Деста.
Одной из целей «Бешикташа» является и полузащитник Франк Кессье, но у него высокая зарплата, что не способствует его возможному уходу из «Барселоны».
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