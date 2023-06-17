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Чемпионат Европы
17 июня 2023, 10:19 | Обновлено 17 июня 2023, 10:27
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Дидье ДЕШАМ: «Мы всегда можем играть лучше»

Тренер – о победе Франции над Гибралтаром

17 июня 2023, 10:19 | Обновлено 17 июня 2023, 10:27
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Дидье ДЕШАМ: «Мы всегда можем играть лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал оценку победе команды над сборной Гибралтара (3:0) в отборе на Евро-2024.

«Задачей было победить, сделать свою работу, но мы должны были забить больше, пусть их вратарь и сделал несколько хороших сэйвов. Мы всегда можем играть лучше, быстрее, но поле было не в лучшем состоянии.

Гибралтар делал то, что умел – неплохо оборонялся коллективно, как это было в матчах с Грецией [0:3] и Нидерландами [0:3]. Мы создали много моментов и если бы лучше реализовывали их, счет был бы крупнее.

В целом, я доволен игрой, и теперь нужно думать о понедельнике – о важном матче с Грецией», – рассказал Дешам.

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Дидье Дешам Евро-2024 сборная Франции по футболу
Источник УЕФА
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