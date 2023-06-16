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Евро
Гибралтар
16.06.2023 21:45 – FT 0 : 3
Франция
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16 июня 2023, 23:45 | Обновлено 17 июня 2023, 00:08
355
0

Евро-2024. Группа В. Франция обыграла Гибралтар, Греция выиграла у Ирландии

Состоялись 2 матча квалификации к чемпионату Европы 2024

16 июня 2023, 23:45 | Обновлено 17 июня 2023, 00:08
355
0
Евро-2024. Группа В. Франция обыграла Гибралтар, Греция выиграла у Ирландии
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 16 июня, состоялись 2 матча квалификации Евро-2024 в группе В.

Сборная Франции в гостях уверенно переиграла Гибралтар 3:0. Счет в матче открыл Оливье Жиру на 3-й минуте, а в конце первой 45-минутки Килиан Мбаппе удвоил преимущество французов. На 78-й Аймен Моулхи забил в свои ворота.

Греция выиграла у Ирландии со счетом 2:1 на своем поле. За хозяев отличился Анастасиос Бакасетас и Гиоргос Масурас, а за гостей Натан Майкл Коллинз.

Сейчас французы занимают первое место в группе В, у команды 9 очков после 3 туров. На 2-й позиции идет Греция (6), на 3-й – Нидерданды (3). На 4-м и 5-м месте находятся Ирландия и Гибралтар (по 0 очков).

Евро-2024. Квалификация

Группа В. 3-й тур, 16 июня

Гибралтар – Франция – 0:3

Голы: Жиру, 3, Мбаппе, 45+3, Моулхи, 78 (автогол)

Греция – Ирландия – 2:1

Голы: Бакасетас, 15 (пен.), Масурас, 49 – Коллинз, 27

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Источник Sport.ua
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