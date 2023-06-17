В погоне за Жиру. Мбаппе увеличил свой голевой показатель в сборной Франции

Нападающий Килиан Мбаппе стал автором одного гола в матче отбора на Евро-2024 против «Гибралтара (3:0). Он в компенсированное время первого тайма точно реализовал пенальти.

Для 24-летнего Мбаппе этот гол стал 39-м в форме французской сборной.

Он занимает 5-е место в реестре бомбардиров сборной Франции. До идущего четвертым Мишеля Платини два гола.

Напомним, на счету у лучшего бомбардира французской сборной Оливье Жиру 54 гола.