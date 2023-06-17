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  4. В погоне за Жиру. Мбаппе увеличил свой голевой показатель в сборной Франции
Франция
17 июня 2023, 09:40 | Обновлено 17 июня 2023, 09:51
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0

В погоне за Жиру. Мбаппе увеличил свой голевой показатель в сборной Франции

Форвард поразил ворота команды Гибралтара

17 июня 2023, 09:40 | Обновлено 17 июня 2023, 09:51
555
0
В погоне за Жиру. Мбаппе увеличил свой голевой показатель в сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий Килиан Мбаппе стал автором одного гола в матче отбора на Евро-2024 против «Гибралтара (3:0). Он в компенсированное время первого тайма точно реализовал пенальти.

Для 24-летнего Мбаппе этот гол стал 39-м в форме французской сборной.

Он занимает 5-е место в реестре бомбардиров сборной Франции. До идущего четвертым Мишеля Платини два гола.

Напомним, на счету у лучшего бомбардира французской сборной Оливье Жиру 54 гола.

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу
Источник Opta
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